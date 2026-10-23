Верховный суд отказался возвращать отцу переписанный на сына бизнес

Однако гражданская коллегия ВС по жалобе сына отменила решения о недействительности сделок, следует из определения от 6 октября 2026 года. Высшая инстанция напомнила, что сделка считается мнимой, если была совершена лишь для вида и ни одна из ее сторон не хотела создавать реальные правовые последствия. Бремя доказывания этих обстоятельств лежит на истце, однако отец таких доказательств не представил, ограничившись лишь заявлениями о фиктивности договоров. Суды же не оценили действия сына по реальному исполнению сделок, а позицию в отношении главы семейства построили на «вероятностных выводах», решив, что тот «скорее не имел намерений подарить имущество». Кроме того, апелляция установила, что отец преследовал противоправную цель, но иск все равно удовлетворила, тем самым поощрив «недобросовестное поведение стороны спора», отметил противоречие ВС. В итоге гражданская коллегия оставила в силе решение первой инстанции, признавшей переход прав к сыну реальным.