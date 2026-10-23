Верховный суд отказался возвращать отцу переписанный на сына бизнес
Верховный суд РФ (ВС) разрешил спор о бизнес-активах, которые отец перед разводом со своей женой передал сыну. Ранее апелляция и кассация вернули это имущество главе семейства, признав сделки мнимыми. Но гражданская коллегия ВС указала, что недействительность договоров доказана не была, а удовлетворение иска фактически поощрило недобросовестное поведение самого отца.
История началась летом 2022 года, когда отец подарил сыну от первого брака коммерческую недвижимость и продал ему автомобиль, а в ноябре развелся с третьей женой. В начале 2023 года бывшие супруги помирились. Тогда отец потребовал вернуть активы и заявил в суде, что сделки были мнимыми и совершались, чтобы скрыть имущество от раздела с женой. Первая инстанция отказала в иске, посчитав договоры реальными. Но апелляция признала соглашения мнимыми и обязала сына вернуть активы, с этим согласилась кассация.
Однако гражданская коллегия ВС по жалобе сына отменила решения о недействительности сделок, следует из определения от 6 октября 2026 года. Высшая инстанция напомнила, что сделка считается мнимой, если была совершена лишь для вида и ни одна из ее сторон не хотела создавать реальные правовые последствия. Бремя доказывания этих обстоятельств лежит на истце, однако отец таких доказательств не представил, ограничившись лишь заявлениями о фиктивности договоров. Суды же не оценили действия сына по реальному исполнению сделок, а позицию в отношении главы семейства построили на «вероятностных выводах», решив, что тот «скорее не имел намерений подарить имущество». Кроме того, апелляция установила, что отец преследовал противоправную цель, но иск все равно удовлетворила, тем самым поощрив «недобросовестное поведение стороны спора», отметил противоречие ВС. В итоге гражданская коллегия оставила в силе решение первой инстанции, признавшей переход прав к сыну реальным.