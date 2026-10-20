В Липецкой области отменили все ограничения на заправку автомобилей
Со среды, 21 октября, в Липецкой области будут сняты все ограничения на заправку автомобилей. Речь идет об отмене правила чет-нечет, лимитов отпуска бензина и запрета на заправку в канистры. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Со стороны правительства области больше никаких дополнительных ограничений для автомобилистов не будет»,— заверил господин Артамонов.
При этом, по словам главы региона, сети АЗС смогут самостоятельно регулировать объемы отпуска топлива на отдельных станциях в зависимости от фактических запасов и графиков поставок.
«Рассчитываю, что возвращаться к ограничениям больше не придется. Продолжим следить за обстановкой и действовать по ситуации»,— заявил губернатор Липецкой области.
Схема отпуска топлива «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры номера автомобиля в первый раз была введена в Липецкой области с 11 июля и прекратила действие с 31 июля. Затем правило повторно установили с 13 августа. Власти отмечали, что ограничение потребовалось, чтобы упорядочить очереди и равномернее распределять поток машин. Тогда же был введен лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в связи с нормализацией ситуации на топливном рынке в Тамбовской области также готовятся отказаться от системы отпуска бензина по принципу «чет-нечет». Губернатор Евгений Первышов согласился с предложением, указав на то, что принцип фактически перестал соблюдаться. По его словам, топливо отпускают всем вопреки установленным правилам, при этом заторов на въездах на заправки не возникает.