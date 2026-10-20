В Липецкой области отменили все ограничения на заправку автомобилей

Схема отпуска топлива «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры номера автомобиля в первый раз была введена в Липецкой области с 11 июля и прекратила действие с 31 июля. Затем правило повторно установили с 13 августа. Власти отмечали, что ограничение потребовалось, чтобы упорядочить очереди и равномернее распределять поток машин. Тогда же был введен лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль.