Heineken предупредил британские бары о рисках препаратов для похудения

Как отмечает Reuters, производители напитков в основном преуменьшают угрозу, исходящую от препаратов GLP-1. По данным американской компании Circana, в период с 2024 по 2026 год домохозяйства, в которых хотя бы один человек принимал таблетки для похудения, потратили примерно на 7% меньше в месяц на алкоголь в целом и на 13,5% меньше на пиво.