Heineken предупредил британские бары о рисках препаратов для похудения
Нидерландская пивоваренная компания Heineken призвала владельцев британских баров и пабов адаптироваться к росту востребованности препаратов для похудения класса GLP-1, включая «Оземпик» и «Вегови». Компания предупредила заведения о рисках снижения выручки, поскольку эти лекарства подавляют аппетит и снижают желание пить алкоголь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Как отмечает агентство, это «один из редких случаев, когда крупный производитель алкоголя признает подобную угрозу для продаж пива».
Как следует из документов, для удержания клиентов Heineken рекомендует барам «активнее продвигать слабоалкогольные напитки или напитки, вовсе не содержащие алкоголь, небольшие закуски, а также порции пива объемом в полпинты (примерно 284 мл)». В компании пояснили, что люди, принимающие подобные препараты, не отказываются от алкоголя вовсе, а просто переходят на меньшие порции и выбирают более премиальные продукты.
Как отмечает Reuters, производители напитков в основном преуменьшают угрозу, исходящую от препаратов GLP-1. По данным американской компании Circana, в период с 2024 по 2026 год домохозяйства, в которых хотя бы один человек принимал таблетки для похудения, потратили примерно на 7% меньше в месяц на алкоголь в целом и на 13,5% меньше на пиво.