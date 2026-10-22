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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Черноземье

Cвязанного с ВТК воронежского оператора «Газпромнефти» оштрафовали за задержку данных о ценах на топливо

Воронежского оператора «Газпромнефти», связанного с ВТК, оштрафовали на 50 тысяч
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области оштрафовало ООО «Химстроймонтаж» (работает под брендом «Газпромнефть») на 50 тыс. руб. за несвоевременное предоставление информации. Компания с опозданием ответила на два запроса ведомства о ценах на нефтепродукты и причинах их изменения в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщили в УФАС.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Химстроймонтаж» объяснил задержку высокой нагрузкой на сотрудников и поступлением запросов от других контролирующих органов. Однако антимонопольная служба сочла эти обстоятельства недостаточными для освобождения компании от обязанности соблюдать установленные сроки.
В ведомстве отметили: «Несвоевременное предоставление сведений затруднило оперативный анализ ситуации на рынке нефтепродуктов и принятие необходимых мер».

По данным Rusprofile, ООО «Химстроймонтаж» зарегистрировано в марте 2002 года в Воронеже. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с июня 2026 года является Андрей Пашков. Крупнейшая доля в компании — 69,09% — принадлежит Павлу (Викторовичу) Паринову. Еще 13,18% уставного капитала владеет Сергей (Викторович) Паринов, 6,63% — Евгений Ильинский, 5,63% — Виктор Добычин, 5,47% — Юрий Землянский. Все они также являются владельцами акций ООО «Воронежская топливная компания» (ВТК). В 2025 году «Химстроймонтаж» получил выручку 7,2 млрд, чистая прибыль составила 329 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 28 октября комиссия липецкого УФАС рассмотрит дело, возбужденное по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 3 ч. 1 ст. 10), в отношении ООО «Сенд» (управляет сетью АЗС «Калина Ойл»). Основанием для проверки стали обращения жителей и публикации в СМИ о росте цен на бензин и дизельное топливо. По оценке ведомства, «Сенд» занимает доминирующее положение на отдельных локальных рынках области.
Кабира Гасанова