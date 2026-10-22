Cвязанного с ВТК воронежского оператора «Газпромнефти» оштрафовали за задержку данных о ценах на топливо
В ведомстве отметили: «Несвоевременное предоставление сведений затруднило оперативный анализ ситуации на рынке нефтепродуктов и принятие необходимых мер».
По данным Rusprofile, ООО «Химстроймонтаж» зарегистрировано в марте 2002 года в Воронеже. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с июня 2026 года является Андрей Пашков. Крупнейшая доля в компании — 69,09% — принадлежит Павлу (Викторовичу) Паринову. Еще 13,18% уставного капитала владеет Сергей (Викторович) Паринов, 6,63% — Евгений Ильинский, 5,63% — Виктор Добычин, 5,47% — Юрий Землянский. Все они также являются владельцами акций ООО «Воронежская топливная компания» (ВТК). В 2025 году «Химстроймонтаж» получил выручку 7,2 млрд, чистая прибыль составила 329 млн руб.