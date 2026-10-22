Cвязанного с ВТК воронежского оператора «Газпромнефти» оштрафовали за задержку данных о ценах на топливо

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области оштрафовало ООО «Химстроймонтаж» (работает под брендом «Газпромнефть») на 50 тыс. руб. за несвоевременное предоставление информации. Компания с опозданием ответила на два запроса ведомства о ценах на нефтепродукты и причинах их изменения в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщили в УФАС.