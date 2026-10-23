УК делают более ядовитым

В 2025 году, по данным Верховного суда, за незаконный оборот наркотиков по ст. 234 УК в России было осуждено 659 человек, в 2024 году — 738. За восемь месяцев 2026 года, по данным МВД, в России совершено 2,2 тыс. преступлений, попадающих под состав этой статьи, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, в 2026 году из незаконного оборота изъято 14,5 тыс. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.