УК делают более ядовитым
Список подконтрольных сильнодействующих веществ расширят на семь позиций
МВД намерено дополнить перечень сильнодействующих и ядовитых веществ новыми психостимуляторами, синтетическими опиоидами и соединениями серы. Их производство и сбыт будут подпадать под ст. 234 УК РФ, предусматривающую наказание до восьми лет лишения свободы. В ведомстве объясняют инициативу, среди прочего, распространением этих веществ на черном интернет-рынке. По данным МВД, их употребление может провоцировать депрессию, агрессию и суицидальные мысли.
МВД России опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к постановлению правительства от 29 декабря 2007 года №964. Документ содержит списки сильнодействующих веществ и ядов (СДВ), соединений и препаратов, незаконное изготовление, приобретение и хранение которых влечет уголовную ответственность по ст. 234 УК РФ (предусматривает максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы). Постановление также определяет весовые или количественные пороги для таких веществ, превышение которых влечет ответственность.
Сейчас в списке числится более 300 наименований, МВД предлагает включить в перечень еще семь.
Среди них О-дезметилтрамадол (синтетический опиоид, основной метаболит анальгетика трамадола); пиптапентадол (относится к опиоидам, имеет сходство с тапентадолом, который уже включен в список СДВ); сульфонметан, сульфонэтилметан и сульфондиэтилметан (входят в группу серосодержащих соединений, относятся к синтетическим снотворным); этомидат (препарат для внутривенной анестезии ультракороткого действия); YK-11 (селективный модулятор андрогенных рецепторов, действующий как стероид).
О-дезметилтрамадол, поясняет МВД, начали использовать в качестве «рекреационного наркотика» и продавать на нелегальных интернет-площадках (там вещество представлено в форме порошка и таблеток, а среди эффектов воздействия отмечаются эйфория и обезболивание). Кроме того, это соединение входит в состав растительного лекарства Kryptоn — его употребление неоднократно приводило к летальным исходам в странах Евросоюза. Включаемые в перечень серосодержащих соединения действуют как депрессанты центральной нервной системы, создавая седативно-снотворный эффект. Все три вещества также внесены в перечень контролируемых веществ в США.
Психостимулятор этомидат сегодня применяют как альтернативу новым психоактивным веществам, в том числе в качестве наполнителя электронных сигарет, говорят в МВД. «Курение таких сигарет может вызывать быстро развивающуюся гипотензию (стабильно низкое давление.— “Ъ”) и нейрореспираторную депрессию, суицидальное поведение, возбуждение, агрессию и лабильность (неустойчивость.— “Ъ”) настроения,— объясняет министерство.— Хроническая передозировка может привести к необратимым повреждениям головного мозга и различным психическим расстройствам».
Анаболик YK-11, по данным полиции, сейчас «активно пропагандируется и используется в спортивной среде для стимулирования роста мышц, улучшения показателей силы и выносливости на тренировках, а также ускорения сжигания жировой ткани». Кроме того, модулятор уже сейчас включен в список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. Возможные побочные эффекты от приема анаболика, отмечают в МВД,— головная боль, изменения в концентрации половых гормонов и повышение активности печеночных ферментов.
Общественное обсуждение проекта продлится до 6 ноября 2026 года. Последний раз перечень обновлялся в ноябре 2025 года. Тогда в него включили 12 позиций, включая разнообразные анаболики, стероиды и психостимуляторы.
В 2025 году, по данным Верховного суда, за незаконный оборот наркотиков по ст. 234 УК в России было осуждено 659 человек, в 2024 году — 738. За восемь месяцев 2026 года, по данным МВД, в России совершено 2,2 тыс. преступлений, попадающих под состав этой статьи, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, в 2026 году из незаконного оборота изъято 14,5 тыс. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.