Да, с FIFA мы. Да, азиаты мы
Азиатская футбольная конфедерация неожиданно поддержала Джанни Инфантино
Шансы Джанни Инфантино переизбраться на пост президента Международной федерации футбола (FIFA), несмотря на нанесший огромный ущерб его репутации скандал с попыткой продать медиаправа на чемпионаты мира частным инвесторам, неожиданно скакнули вверх благодаря Азиатской футбольной конфедерации (AFC). AFC, которая на пике кризиса выглядела надежной союзницей других структур, противостоявших господину Инфантино,— Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), а также объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF, вдруг выразила функционеру «полную поддержку». Это означает, что на выборах в следующем году Джанни Инфантино может рассчитывать на почти полсотни азиатских голосов.
В пятницу, 23 октября, во время конгресса Азиатской футбольной конфедерации в Токио глава этой структуры Салман бин Ибрагим аль-Халифа сделал заявление, которое некоторые медиаресурсы, например BBC и The Guardian, интерпретировали как радикально трансформирующее расклад в кампании, связанной с очередными выборами президента Международной федерации футбола. Они состоятся в марте следующего года в Рабате. Шейх Салман объявил о том, что на этих выборах AFC окажет «полную поддержку» действующему президенту Джанни Инфантино. Рассказывая о том, как созрело такое решение, Салман бин Ибрагим аль-Халифа не забыл наряду с хорошими впечатлениями, оставленными у его соратников совершенными в последнее время визитами господина Инфантино в регион, упомянуть про возникшие недавно «проблемы», имеющие непосредственное отношение к нему. Спикер, однако, попросил «не смешивать разные вещи».
Конкретное количество входящих в AFC национальных ассоциаций, гарантировавших, что проголосуют за Джанни Инфантино, президент конфедерации не раскрыл.
Однако о том, что их по крайней мере подавляющее большинство, нетрудно было догадаться по энтузиазму, с которым делегаты конгресса аплодировали и шейху Салману, и также выступившему на нем самому господину Инфантино. Тот в своей речи напомнил присутствующим прежде всего о том, что до того, как в 2016 году ему досталась ключевая футбольная должность, их организации получали от FIFA финансовую помощь в размере $1 млн за четырехлетний цикл. «1 января будущего года она будет составлять $25 млн!» — заверил Джанни Инфантино.
Его токийский успех означает нежданный поворот в сложной истории, выросшей из грандиозного летнего скандала с попыткой господина Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вызвала яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, заставивших президента FIFA быстро отказаться от своей идеи. Однако даже этот отказ все равно, казалось, нанес ему колоссальный репутационный ущерб, сводящий к минимуму шансы переизбраться на четвертый президентский срок.
При этом в августе AFC представлялась верным союзником двух конфедераций, превратившихся в главных врагов Джанни Инфантино,— до сих пор регулярно нападающего на него Союза европейских футбольных ассоциаций и конфедерации, объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В августе Салман бин Ибрагим аль-Халифа вместе с коллегами из UEFA и CONCACAF Александром Чеферином и Виктором Монтальяни подписался под открытым письмом в адрес господина Инфантино, в котором автора проекта FFE обвиняли в «утрате доверия» со стороны футбольного сообщества и «подрыве его устоев», по сути, призвав добровольно уйти в отставку.
После этого письма котировки на победу решившего все-таки не отказываться от электоральных амбиций Джанни Инфантино рухнули вниз. Японские события, однако, заставили их снова подняться.
Дело в том, что в состав AFC входят 47 национальных ассоциаций, чьи голоса будут учитываться на выборах в Рабате. Это более пятой части от 211, являющихся членами FIFA. Ранее давали понять, что господин Инфантино устраивает их как президент, некоторые ведущие африканские футбольные функционеры. А в Конфедерации футбола Африки (CAF) — 56 ассоциаций.
При этом конкурентов-тяжеловесов у Джанни Инфантино до сих пор не появилось. Единственный, кто уже захотел соперничать с ним на выборах,— это бывший швейцарский футболист Рамон Вега. А Александр Чеферин с Виктором Монтальяни, самые очевидные и опасные среди потенциальных оппонентов господина Инфантино, от участия в них успели отказаться. Между тем дедлайн для подачи заявок от кандидатов совсем близко. Это — 18 ноября.