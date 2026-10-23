Да, с FIFA мы. Да, азиаты мы

Однако о том, что их по крайней мере подавляющее большинство, нетрудно было догадаться по энтузиазму, с которым делегаты конгресса аплодировали и шейху Салману, и также выступившему на нем самому господину Инфантино. Тот в своей речи напомнил присутствующим прежде всего о том, что до того, как в 2016 году ему досталась ключевая футбольная должность, их организации получали от FIFA финансовую помощь в размере $1 млн за четырехлетний цикл. «1 января будущего года она будет составлять $25 млн!» — заверил Джанни Инфантино.