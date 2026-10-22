В Тамбовской области с 23 октября отменят продажу топлива по схеме «чет-нечет»
С 23 октября в Тамбовской области приостановят действие правила «чет-нечет» на большинстве сетевых автозаправочных станций (АЗС) «Роснефти» и «Лукойла». Решение принял региональный оперативный штаб после стабилизации поставок бензина и дизельного топлива. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале.
Заправляться без учета даты и первой цифры государственного номера можно будет не на всех станциях «Роснефти». Правило сохранят на трех АЗС: в Жердевке на улице Октябрьской, 52а, в рабочем поселке Мордово на улице Технической, 71 и на 137-м километре автодороги Воронеж — Тамбов. При этом на всех заправках обеих сетей продолжат действовать лимиты на объем отпуска топлива.
Решению предшествовали консультации вице-губернатора Наталии Макаревич с поставщиками топлива, представителями сетей АЗС и главами муниципалитетов. На этой неделе она выступила с инициативой отменить систему «чет-нечет» на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Она объяснила предложение нормализацией ситуации на рынке и отсутствием очередей.
По данным Росстата, к 19 октября средняя цена литра бензина всех марок в Тамбовской области составляла 83,31 руб. Неделей ранее показатель достигал 87,88 руб. Дизельное топливо за тот же период подешевело с 87,23 до 85,39 руб. за литр.