В Тамбовской области с 23 октября отменят продажу топлива по схеме «чет-нечет»

Заправляться без учета даты и первой цифры государственного номера можно будет не на всех станциях «Роснефти». Правило сохранят на трех АЗС: в Жердевке на улице Октябрьской, 52а, в рабочем поселке Мордово на улице Технической, 71 и на 137-м километре автодороги Воронеж — Тамбов. При этом на всех заправках обеих сетей продолжат действовать лимиты на объем отпуска топлива.