У нас в машине газ

На фоне топливного кризиса в Черноземье автомобилисты — как частные, так и корпоративные парки — начали искать альтернативные способы заправки. По оценкам опрошенных «Ъ-Черноземье» участников профильного рынка, спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) на авто вырос в два-пять раз. Поставщики ГБО рассказывают о росте цен и об опустевших складах. Больше внимания стали привлекать и электромобили. Впрочем, резкого снижения стоимости бензиновых и дизельных автомобилей или спроса на них эксперты не прогнозируют, подчеркивая, что этот сегмент остается «основой автопарка».

Нехватка бензина привела к ажиотажу и дефициту на рынке ГБО в Черноземье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В белгородском филиале группы компаний «Италгаз» (занимается поставками газобаллонного оборудования в России, Казахстане, Беларуси, Армении и Киргизии) заявили «Ъ-Черноземье» о двукратном росте спроса на оборудование для перевода автомобилей на газ на фоне топливного кризиса: «В основном сейчас ставят оборудование для пропана. Цены на него поднялись примерно на 10–15% из-за привязки к курсам доллара и евро и проблем с логистикой, поскольку основная часть комплектующих поставляется из Италии и Польши. Разобрали все запасы со складов».

«Очередь в установочные центры сейчас составляет две-три недели, тогда как раньше оборудование подключали сразу по факту обращения»,— пояснил представитель компании.

Руководитель воронежской компании «Газ-групп» (более 20 лет занимается установкой ГБО на автомобили) Григорий Наумов сообщил «Ъ-Черноземье» о пятикратном росте числа заявок: «За последний месяц произошел резкий скачок обращений, у нас просто закончилось оборудование для установки. При этом себестоимость повысилась минимум на 50%, так как оборудование производят иностранные компании из Польши и Китая.

«Баллоны поставляют российские и белорусские производители, но цены на них тоже резко выросли — в 2,5 раза в связи с активным спросом. Работаем в напряженном режиме, хотя это нездоровые вещи — люди обращаются просто от безысходности»,— пояснил господин Наумов.

Рост спроса, приводящий к очередям, отметил и директор по внешним коммуникациям профильной исследовательской компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев. Он также указал на другие сложности при переходе автомобилистов на газовое топливо.

«Установка ГБО может обернуться не столько экономией, сколько дополнительными расходами и бюрократическими сложностями. Перевод автомобиля на газ — это изменение конструкции транспортного средства, требующее обязательной легализации: получения заключения о возможности установки, сбора пакета документов, повторной экспертизы, разрешения в ГИБДД. В условиях высокого спроса сроки оформления могут существенно увеличиться»,— пояснил господин Прокофьев.

Он также предупредил о рисках, связанных с качеством установки на фоне ажиотажа. «Спрос рождает предложение, но не всегда качественное. Неправильно настроенное ГБО может повредить систему зажигания, а скрытые дефекты электроники, которые не проявлялись на бензине, могут "всплыть" после перехода на газ. Ремонт обходится дороже всей экономии на топливе. С учетом роста стоимости установки оборудования и других издержек срок окупаемости может растянуться на годы»,— добавил эксперт.

Отдельно господин Прокофьев отметил риски на рынке пропана:

«Хотя физического дефицита сжиженного углеводородного газа (СУГ) нет, цены на него за неделю с 15 по 22 июня выросли более чем на 30% — до 33,65 тыс. руб. за тонну».

«Участники рынка опасаются перебоев с бензином и скупают альтернативное топливо, наблюдается перенос паники с одного вида топлива на другой. Экспортная привлекательность также подогревает рост: мировые цены выросли на 35–50% год к году, и поставки за рубеж стали значительно выгоднее. За январь-апрель 2026 года экспорт российских СУГ вырос на 27%, а в Китай — на 148%. Ключевой риск — не физическое отсутствие газа, а рост цен до уровня, при котором экономия от перехода на ГБО перестанет быть очевидной»,— резюмировал господин Прокофьев.

Меры господдержки для авто с ГБО Распоряжением правительства РФ в 2025 году была утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года. В рамках ее реализации в феврале 2026-го была увеличена субсидия на переоборудование автомобилей для использования природного газа (метана): для легковых машин — с 32 до 47 тыс. руб., для автомобилей массой от 1 801 до 2 499 кг — с 40 до 54 тыс. руб., массой 2 500 кг и выше — с 49 до 57 тыс. руб. На переоборудование автобусов длиной до 8 м размер господдержки увеличен с 74 до 90 тыс. руб., свыше 8 м — со 130 до 150 тыс. руб. Субсидия на ремоторизацию, то есть полную замену двигателя, тяжелых грузовых автомобилей достигает 1,5 млн руб. При этом для граждан и представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент: максимальный размер субсидии умножается на два. Но для пропана таких субсидий нет, только для метана

Усилился в Черноземье и интерес к электрокарам. Руководитель службы регионального развития Авто.ру Михаил Захаренко отметил, что интерес пользователей к гибридным и полностью электрическим автомобилям существенно возрос за последний месяц. Особенно значительный скачок — почти на 40% — наблюдается со второй недели июня.

«И предложение, и спрос в большей степени сконцентрированы на гибридных автомобилях в силу их большей утилитарности и удобства эксплуатации. Взлета продаж чистых электромобилей не произошло из-за небольшого размера сегмента. На фоне ограниченного спроса, нехватки инфраструктуры и зачастую высокой стоимости продавцы не держали больших запасов. Поэтому всплеск интереса к этому типу автомобилей не конвертировался сразу в продажи»,— рассказал господин Захаренко.

Он отметил, что спрос и предложение на традиционные машины в Черноземье не продемонстрировали значительных колебаний в июне. Средняя стоимость таких автомобилей составила 2,3 млн руб., что соответствует апрельскому показателю и немного превышает майский.

В пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнули, что не ожидают резкого снижения спроса или заметного падения стоимости бензиновых и дизельных автомобилей: «Надо смотреть на рынок трезво: сегодня это по-прежнему основа автопарка. У таких автомобилей есть понятная инфраструктура, сервис, запчасти и рынок машин с пробегом. Плюс привычная для покупателей экономика владения,— пояснили в ассоциации.— Но поведение покупателей действительно меняется. Люди стали считать не только цену автомобиля, но и полную стоимость владения: сколько стоят заправка, обслуживание, ремонт, страховка, насколько машина будет ликвидна через несколько лет. Поэтому рост интереса к ГБО, гибридам и электромобилям — понятная реакция на ситуацию с топливом».

В ассоциации добавили, что значительному увеличению сегмента электромобилей по-прежнему препятствует нехватка зарядной инфраструктуры и сервисной сети. Установка ГБО в первую очередь интересна тем, кто много ездит, в том числе владельцам такси и другого коммерческого транспорта.

В пресс-службе Evolute (имеет завод электромобилей в Липецкой области, официальных дилеров в Воронеже, Белгороде и Липецке) также подтвердили рост спроса на электромобили бренда, которые собираются на липецком и подмосковном заводах,— более чем на 400% год к году.

«По итогам первого полугодия продажи выросли с 1 176 до почти 6 000 электромобилей. Мы связываем эту динамику прежде всего со зрелостью самого продукта».

«Электромобиль перестал быть экспериментом и стал рациональным выбором для повседневной эксплуатации. На фоне динамики цен на традиционное топливо преимущество Evolute становится для потребителя все более очевидным»,— пояснили в компании.

По оценкам агентства «Автостат», за июнь в шести областях Черноземья суммарно было продано 7 362 новых легковых автомобиля — на 37,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Темп роста оказался выше среднероссийского, составившего 29%.

«Что касается типа топлива, то в Черноземье выросли продажи бензиновых авто (+35,9%), но снизились продажи дизельных автомобилей (–5,7%) и чистых электромобилей (–22,7%). Продажи подключаемых гибридов выросли почти в четыре раза, однако тенденция сформировалась на низкой базе: в июне 2025 года в макрорегионе было продано 65 подключаемых гибридов, а в июне 2026-го — 257»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе агентства. По прогнозам «Автостата», в текущем году динамика продаж новых автомобилей составит от –10% до +10% к уровню 2025 года.

Ульяна Ларионова