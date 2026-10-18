Главные новости за неделю 12–18 октября. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодаре с 18 октября открыли движение по двум полосам Фадеевского путепровода. Общая его готовность составляет порядка 75%.
За последние 12 лет в Крыму отремонтировали и построили более 5,5 тыс. км дорог. По итогам 2026 года к этой цифре прибавится еще около 500 км.
Средние зарплатные предложения для сельскохозяйственных рабочих на Кубани в третьем квартале 2026 года выросли на 51% год к году и достигли 91,4 тыс. руб. в месяц.
Двоих жителей Крыма осудили по делу о ввозе оружия из Запорожской области. Фигуранты получили в общей сложности 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Майкопский городской суд признал бывшего декана факультета одного из вузов Майкопа виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
Прокуратура инициировала обращение в доход РФ имущества первого замгубернатора Краснодарского края Игоря Галася на 970 млн руб. Поводом для подачи иска стали нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в действиях чиновника.
В Новороссийске на береговой линии обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Их состав и происхождение устанавливаются, пробы направлены на лабораторный анализ.
Прокуратура потребовала изъять у бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко и его супруги имущество на 20,5 млн руб.
Власти Краснодарского края увеличили предусмотренный на 2026 год объем резервного фонда на 8,6 млн рублей.