В Новороссийске нашли выбросы нефтепродуктов
В Новороссийске на береговой линии обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Их состав и происхождение устанавливаются, пробы направлены на лабораторный анализ, сообщили в кубанском оперштабе.
По предварительным данным, обнаруженные вещества не связаны с грузом танкера, пострадавшего в октябре. Значительных загрязнений побережья и крупных нефтяных пятен в акватории Черного моря пока не зафиксировано.
К уборке береговой линии привлекли 42 человека — сотрудников «Кубань-СПАС» и муниципальной службы спасения Новороссийска. На месте работают 11 единиц техники. Мониторинг экологической обстановки в Новороссийске и Геленджике ведется круглосуточно.
Накануне губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении в обоих городах режима повышенной готовности. Он направлен на предупреждение чрезвычайной ситуации из-за возможного разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря.