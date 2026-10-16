Двоих крымчан осудили по делу о ввозе оружия из Запорожской области

По данным ведомства, один из осужденных незаконно собрал и хранил на территории Запорожской области шесть автоматов Калашникова различных модификаций, 40 патронов калибра 7,62 мм и ручной противотанковый гранатомет с гранатой. Позднее он организовал их доставку в Крым через посредника.