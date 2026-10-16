Двоих крымчан осудили по делу о ввозе оружия из Запорожской области
Двое жителей Сакского района Крыма получили в общей сложности 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный оборот оружия. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 300 тыс. руб., сообщают «РИА Новости Крым» со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, один из осужденных незаконно собрал и хранил на территории Запорожской области шесть автоматов Калашникова различных модификаций, 40 патронов калибра 7,62 мм и ручной противотанковый гранатомет с гранатой. Позднее он организовал их доставку в Крым через посредника.
Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, заменив их муляжами. Второго фигуранта задержали при получении посылки и передаче курьеру вознаграждения в размере 15 тыс. руб.
Суд признал обоих мужчин виновными в незаконном обороте оружия и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима и штрафов.