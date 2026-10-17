На Кубани зарплаты сельхозрабочих увеличились на 51% за год

Чаще всего в третьем квартале 2026 года в России искали садовников — число вакансий увеличилось более чем вдвое (+103%). Средние предлагаемые зарплаты для них составили 64,4 тыс. руб. в месяц. Число новых резюме в отрасли тоже растет: у работников теплиц — на 54%, у сельскохозяйственных рабочих — на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.