На Кубани зарплаты сельхозрабочих увеличились на 51% за год
Средние зарплатные предложения для сельскохозяйственных рабочих в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года выросли на 51% год к году и достигли 91,4 тыс. руб. в месяц. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Работы».
На втором месте по динамике зарплат в регионе оказались скотники: им стали предлагать 64 тыс. руб. в месяц — на 28% больше, чем в прошлом году. Третью строчку заняли работники теплиц, их средние зарплатные предложения выросли на 22%, до 82,5 тыс. руб. в месяц.
Чаще всего в третьем квартале 2026 года в России искали садовников — число вакансий увеличилось более чем вдвое (+103%). Средние предлагаемые зарплаты для них составили 64,4 тыс. руб. в месяц. Число новых резюме в отрасли тоже растет: у работников теплиц — на 54%, у сельскохозяйственных рабочих — на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что рост спроса на работников сельского хозяйства происходит на фоне увеличения выпуска продукции. По данным Росстата, за январь–август 2026 года сельхозпроизводство в России выросло на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года. В целом по стране интерес соискателей к отрасли вырос: число новых резюме увеличилось на 28% за год, а средние зарплатные предложения — на 17%.