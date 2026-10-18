В Краснодаре открыли движение транспорта по Фадеевскому путепроводу
В столице Кубани открыли двустороннее движение по правой стороне дороги, которая ведет из города в аэропорт. С 18 октября проезд по улице Аэропортовской возможен только в сторону воздушной гавани, а выезд происходит по улице имени Фадеева до 1-го Мая. Об этом в своем MAX-канале сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Общая готовность Фадеевского путепровода составляет порядка 75%, говорится в сообщении. Работы идут в рамках краевой программы развития дорожно-транспортной сети «25/35», стартовавшие в декабре 2025 года. Менее чем за год дорожникам удалось выполнить большую часть реконструкции и открыть движение по двум полосам.
Как пояснил врио мэра Краснодара Дмитрий Васильев, Фадеевский путепровод — важное сооружение в городской транспортной системе, Восстановление движения по двум полосам для автомобильного и общественного транспорта является значимым событием для столицы Кубани.
Почти полностью завершено устройство тротуаров, шумозащитных экранов, освещения. Дорожники продолжают работы на второй части путепровода по устройству ливневой канализации, водопровода, газопровода и устройству земляного полотна на подходах к сооружению.