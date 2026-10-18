В Краснодаре открыли движение транспорта по Фадеевскому путепроводу

В столице Кубани открыли двустороннее движение по правой стороне дороги, которая ведет из города в аэропорт. С 18 октября проезд по улице Аэропортовской возможен только в сторону воздушной гавани, а выезд происходит по улице имени Фадеева до 1-го Мая. Об этом в своем MAX-канале сообщила пресс-служба администрации Краснодара.