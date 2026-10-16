Активы первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася могут уйти в казну
Прокуратура инициировала обращение в доход РФ имущества первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Поводом для подачи иска стали нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в действиях чиновника. Оценочная стоимость изымаемого имущества составляет 970 млн руб.
По данным надзорных органов, Игорь Галась, занимая должности на госслужбе, приобретал и регистрировал имущество на близких родственников и доверенных лиц. Всего вице-губернатор и его родственники стали владельцами 63 объектов движимого и недвижимого имущества.
Приобретение активов стало возможно благодаря теневым доходам, которые чиновник получал от предпринимательской деятельности, утверждает прокуратура. Кроме самого первого вице-губернатора, ответчиками по делу привлечены 13 человек.
Игорь Галась занимал должность вице-губернатора Кубани с 2015 года, а с 2021 года — первого заместителя губернатора. Он курировал работу регионального минфина и министерства экономики, департамента финансово-бюджетного надзора и департамента по регулированию контрактной системы.