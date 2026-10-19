Бюджет, кадры и «черные кредиторы»
Какие законопроекты Дума рассмотрит в последние две недели октября
Главным событием октября в Госдуме станет первое чтение проекта трехлетнего бюджета, следует из утвержденного на прошлой неделе календаря работы нижней палаты. Кроме того, ожидается рассмотрение законопроектов, ужесточающих ответственность для «черных кредиторов» и недобросовестных сотрудников «Почты России», а также поправки, направленные на укрепление кадрового состава в аппаратах судов.
Несмотря на то что в октябре у Госдумы осталось всего две пленарные недели, работа предстоит напряженная: на каждой из них запланировано по три «пленарки». Согласно календарю рассмотрения вопросов, одобренному палатой 15 октября, главным событием месяца станет намеченное на 29 октября первое чтение проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также сопутствующего бюджетного пакета. В проекте основного финансового документа, внесенного в Думу в ночь на 1 октября, на 2027 год заложены доходы на уровне 43,3 трлн руб., расходы — 48,74 трлн руб. Базовый прогноз инфляции составляет менее 4% (подробнее см. “Ъ” от 2 октября).
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть правительственные поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность для «черных кредиторов». Сейчас уголовная ответственность за нелегальное кредитование в особо крупном размере (от 3,5 млн руб.) наступает, если преступление совершено в течение года после «административки» за аналогичное нарушение. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать такого поворота, недобросовестные кредитные организации назначают на должность новых номинальных директоров, поэтому привлечь их к ответственности оказывается проблематично. По данным Банка России, в стране действует свыше 95 сетей нелегальных кредиторов, в состав которых входит около 1250 точек присутствия. При этом с 2022 по 2025 год за незаконное предоставление потребительских займов было возбуждено только два уголовных дела. В то же время, по информации генпрокуратуры, за подобную деятельность только за период с 2023 года по конец первого полугодия 2025-го было привлечено к административной ответственности свыше 1,4 тыс. лиц. Согласно поправкам к УК, одного факта незаконной выдачи крупного кредита будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до трех лет.
Ожидается также первое чтение правительственных поправок к Кодексу об административных правонарушениях об установлении ответственности для организаций «Почты России» за нарушение порядка направления платежек за коммунальные услуги или капитальный ремонт. Должностных лиц будут наказывать предупреждением или наложением штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юридическим лицам будут грозить санкции от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен Минцифры в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России».
В первом чтении Дума рассмотрит и правительственный законопроект, который позволит централизовать кадровую работу в госорганах. В случае принятия документа в структурах министерств и их территориальных органов могут появиться единые кадровые службы. Предполагается, что решение о переходе на такую модель смогут принимать руководители федеральных органов власти или главы регионов.
Еще один кадровый законопроект, стоящий в планах на октябрь, был внесен Верховным судом. Он предлагает смягчить квалификационные требования к работникам аппаратов судов и позволить студентам юридических факультетов занимать такие должности до получения диплома. Как говорится в пояснительной записке, «в условиях высокой загруженности и относительно низкой оплаты труда обеспечение стабильности кадрового состава в аппаратах судов становится первоочередной задачей, стоящей перед судебной системой». В то же время работа в суде на должностях, непосредственно связанных с судопроизводством, «способствует накоплению профессионального опыта, развитию знаний и умений, полученных при обучении», а «освоенные компетенции востребованы и при осуществлении правосудия».
Помимо этого, депутаты рассмотрят поправки кабмина к Гражданскому кодексу, согласно которым участники научно-технических работ смогут сами определять, кому будут принадлежать исключительные права на секрет производства (ноу-хау). Сейчас исключительное право на него принадлежит подрядчику.
Наконец, первый правительственный час в Думе нового созыва запланирован на 21 октября и будет посвящен пространственному развитию и транспортному сообщению. На него приглашены вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также главы Минтранса и Минэкономразвития Андрей Никитин и Максим Решетников.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 3