Бюджет, кадры и «черные кредиторы»

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть правительственные поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность для «черных кредиторов». Сейчас уголовная ответственность за нелегальное кредитование в особо крупном размере (от 3,5 млн руб.) наступает, если преступление совершено в течение года после «административки» за аналогичное нарушение. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать такого поворота, недобросовестные кредитные организации назначают на должность новых номинальных директоров, поэтому привлечь их к ответственности оказывается проблематично. По данным Банка России, в стране действует свыше 95 сетей нелегальных кредиторов, в состав которых входит около 1250 точек присутствия. При этом с 2022 по 2025 год за незаконное предоставление потребительских займов было возбуждено только два уголовных дела. В то же время, по информации генпрокуратуры, за подобную деятельность только за период с 2023 года по конец первого полугодия 2025-го было привлечено к административной ответственности свыше 1,4 тыс. лиц. Согласно поправкам к УК, одного факта незаконной выдачи крупного кредита будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до трех лет.