Власти Кубани увеличили резервный фонд, сократив расходы на систему безопасности
13.10.2026, 17:56
Администрация Краснодарского края увеличила предусмотренный на 2026 год объем резервного фонда на 8,6 млн руб., перераспределив эту сумму из расходов на обеспечение работы системы комплексной безопасности населения. Это следует из постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 13 октября № 689, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
Документ предусматривает сокращение бюджетных ассигнований краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на 8,646 млн руб. Средства изымаются из расходов по подразделу «Связь и информатика» раздела «Национальная экономика». Изначально они предназначались для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского края, которое занимается построением, внедрением, развитием и эксплуатацией аппаратно-программных комплексов, входящих в систему комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности. Соответствующее мероприятие включено в краевую государственную программу «Обеспечение безопасности населения».
На ту же сумму — 8,646 млн руб. — увеличиваются бюджетные ассигнования министерства финансов края по направлению «Резервные фонды». Средства предназначены для увеличения резервного фонда администрации Краснодарского края, используемого для финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных законом о региональном бюджете на 2026 год.
Одновременно постановление изменяет действующий порядок использования резервного фонда, утвержденный губернатором 13 марта 2026 года. Предусмотренный им объем средств увеличивается с 26,131 млн до 34,777 млн руб.
Кроме того, власти корректируют требования к получателям средств в рамках соответствующего порядка. В частности, обновляется формулировка условия, касающегося задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, а также просроченной задолженности по возврату субсидий и бюджетных инвестиций. В новой редакции учитывается наличие задолженности на едином налоговом счете или ее непревышение размера, установленного пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса РФ. Также в формулировку включается иная просроченная или неурегулированная задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем.
Постановление вступает в силу со дня его подписания. Контроль за исполнением документа возложен на первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галаса.