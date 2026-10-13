Власти Кубани увеличили резервный фонд, сократив расходы на систему безопасности

Кроме того, власти корректируют требования к получателям средств в рамках соответствующего порядка. В частности, обновляется формулировка условия, касающегося задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, а также просроченной задолженности по возврату субсидий и бюджетных инвестиций. В новой редакции учитывается наличие задолженности на едином налоговом счете или ее непревышение размера, установленного пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса РФ. Также в формулировку включается иная просроченная или неурегулированная задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем.