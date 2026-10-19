Макрон отклонил отставку главы МВД Франции после массовых беспорядков
Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса. Вместо этого он попросил его изменить методы борьбы с участниками массовых демонстраций, сообщает Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.
«Учитывая необходимость постоянного контроля за правоохранительными органами в сложившихся условиях, президент отказался принять отставку г-на Нуньеса», — следует из заявления Елисейского дворца.
Эммануэль Макрон также поручил главе МВД провести внутренний анализ работы спецслужб и выявить ошибки, из-за которых властям не удалось вовремя оценить угрозу и предотвратить протесты, переросшие в беспорядки с применением насилия.
Накануне лидер французской партии «Зеленые» Марин Тонделие потребовала отставки Лорана Нуньеса, назвав действия правоохранительных органов во время протестов «полным провалом». Она также обвинила министра в том, что целые города были «оставлены на произвол погромщиков», пока полиция применяла слезоточивый газ и другие методы борьбы против мирных демонстрантов.
17 октября на протесты во Франции, по оценке организаторов, вышли более 800 тыс. человек. Их участники, среди которых водители такси, медики, строители, пожарные, пилоты, госслужащие и работники, выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем в госсекторе. Также школьники, студенты и учителя продолжили забастовки, которые начались 21 сентября. В Париже, Лионе, Марселе, Бордо и других городах акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. По данным МВД страны, были задержаны более 2 тыс. человек.