Россия не поддержала запрет на системы вооружений на основе ИИ
МИД РФ: Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие
Россия не поддерживает «усилия радикально настроенных государств», которые выступают за «немедленный запрет смертоносных автономных систем вооружений». Об этом заявил «Интерфаксу» глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Постников.
Смертоносные автономные системы (САС), или автономное оружие — военные системы с искусственным интеллектом и его алгоритмами, которые способны самостоятельно выбирать и поражать цели без прямого участия человека.
По словам господина Постникова, Москва считает нормы международного права полностью применимыми к регулированию таких систем: «В международном праве содержится широкий круг ограничений, позволяющих обеспечить гуманизацию боевых действий».
Дипломат отметил, что Вашингтон также отвергает ограничения и запреты на использование таких систем.
С 31 августа по 4 сентября в Женеве проходило заседание группы правительственных экспертов по САС. По итогам сессии страны приняли доклад с согласованными базовыми понятиями об определении такого оружия и его применении, однако документ не является юридически обязательным международным договором.