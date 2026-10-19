Рубио: США не приостанавливали обмен разведданными с Украиной

Госсекретарь отметил, что Вашингтон хочет от обеих сторон военного конфликта стремления к его завершению. «То, на чем он (Владимир Зеленский.— "Ъ") должен сосредоточиться — это прекращение войны... На этом должны сосредоточиться россияне. На этом должны сосредоточиться и мы»,— добавил Марко Рубио (цитата по AFP).