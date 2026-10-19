Рубио: США не приостанавливали обмен разведданными с Украиной
Госсекретарь Марко Рубио не подтвердил информацию о том, что США приостанавливали обмен разведданными с Украиной. Он призвал украинского президента Владимира Зеленского «сосредоточиться на завершении войны» с Россией.
«Я не знаю, с чего он это взял... Никакой паузы (в обмене разведданными с Украиной.— "Ъ") не было»,— сказал господин Рубио журналистам во время визита в Самарканд.
Госсекретарь отметил, что Вашингтон хочет от обеих сторон военного конфликта стремления к его завершению. «То, на чем он (Владимир Зеленский.— "Ъ") должен сосредоточиться — это прекращение войны... На этом должны сосредоточиться россияне. На этом должны сосредоточиться и мы»,— добавил Марко Рубио (цитата по AFP).
По данным Financial Times, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией в октябре пригрозили лишить Украину разведданных, если ВСУ продолжат бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 и 13 октября ВСУ сообщали, что не получили от Вашингтона данных системы раннего оповещения об ударе баллистикой.