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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 149 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 149 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над приграничными Белгородской, Брянской, Курской областями и другими регионами Центральной России, а также над Крымом.
Власти регионов о пострадавших и серьезных последствиях на земле не сообщали. За вчерашнюю ночь над российскими регионами сбили 1015 дронов. Массированной атаке подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Атаки беспилотников
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