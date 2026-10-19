Силы ПВО за ночь сбили над Россией 149 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 149 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над приграничными Белгородской, Брянской, Курской областями и другими регионами Центральной России, а также над Крымом.