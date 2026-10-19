Beijing Daily: каждый третий житель Пекина станет пенсионером к 2035 году
К 2035 году каждый третий житель Пекина будет пожилым — доля горожан старше 60 лет превысит 33%, что переведет столицу КНР в статус «сверхстарого» мегаполиса. Такой прогноз опубликовало столичное издание Beijing Daily.
По данным издания, на конец прошлого года в Пекине проживало 5,29 млн человек старше 60 лет — это почти четверть (24,3%) всех постоянных жителей столицы. Из-за растущей демографической нагрузки власти города усиливают поддержку пожилых граждан, в том числе за счет повышения базовых пенсий и развития инфраструктуры ухода.
Население Китая сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы правительства по увеличению внутреннего потребления и сокращению долгов. Сотни миллионов человек готовятся выйти на пенсию в то время, когда пенсионные бюджеты и без того ограничены. Демографы и экономисты утверждают, что меньшее количество детей сегодня может означать сокращение числа домохозяйств и замедление роста потребления с течением времени.
Китайские политики сделали демографическое планирование ключевой частью экономической стратегии страны, и, по оценкам Reuters, в этом году правительству придется потратить в общей сложности около 180 млрд юаней ($26,92 млрд) на программы увеличения рождаемости.