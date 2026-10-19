Beijing Daily: каждый третий житель Пекина станет пенсионером к 2035 году

Население Китая сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы правительства по увеличению внутреннего потребления и сокращению долгов. Сотни миллионов человек готовятся выйти на пенсию в то время, когда пенсионные бюджеты и без того ограничены. Демографы и экономисты утверждают, что меньшее количество детей сегодня может означать сокращение числа домохозяйств и замедление роста потребления с течением времени.