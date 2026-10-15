Имущество экс-замгубернатора Кубани и его супруги требуют обратить в доход РФ

Защитник Александр Бурнаев, который представляет интересы семьи экс-замгубернатора, заявил, что квартира была куплена в 2022 году в ипотеку, когда Александр Нестеренко работал в коммерческой структуре, а после занял должность руководителя государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края». По словам адвоката, учитывая занимаемый пост, он не входил в список лиц, подлежащих контролю за расходами.