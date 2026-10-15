Имущество экс-замгубернатора Кубани и его супруги требуют обратить в доход РФ
Прокуратура требует изъять у бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко и его супруги имущество на 20,5 млн руб. Как пишет «Ъ», адвокат семьи заявил, что ответчики не согласны с иском.
Прикубанский суд Краснодара рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко и его супруги Галины Нестеренко, которое, предположительно, было куплено на неподтвержденные доходы. Речь идет о квартире, расположенной в Краснодаре, стоимостью 13,5 млн руб., и автомобиле марки Range Rover за 7 млн руб. Согласно данным надзорного ведомства, официальный доход семьи бывшего замгубернатора не позволял приобрести подобное имущество.
Защитник Александр Бурнаев, который представляет интересы семьи экс-замгубернатора, заявил, что квартира была куплена в 2022 году в ипотеку, когда Александр Нестеренко работал в коммерческой структуре, а после занял должность руководителя государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края». По словам адвоката, учитывая занимаемый пост, он не входил в список лиц, подлежащих контролю за расходами.
Кроме того, к моменту покупки автомобиля годовой доход супруги Александра Нестеренко достигал 26 млн руб. По словам представителя семьи, прокуратура в своем иске предлагает не учитывать эти данные, утверждая, что статус индивидуального предпринимателя Галины Нестеренко является фиктивным. Надзорное ведомство считает, что предпринимательская деятельность жены бывшего чиновника могла использоваться для сокрытия его противоправных действий.
В августе 2026 года Ленинский суд Краснодара признал бывшего замгубернатора Краснодарского края Александра Нестеренко виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий и приговорил его к девяти годам колонии общего режима. Судом установлено, что экс-чиновник, занимая должность директора ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», в 2023 году незаконно согласовал выплату подрядчику, занимавшемуся капремонтом трех школ, расположенных на территории Херсонской области. Нанесенный бюджету региона ущерб составил 146,7 млн руб.
Александр Нестеренко был назначен на должность вице-губернатора Кубани по вопросам строительства в июле 2024 года.