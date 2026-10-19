Рубио объяснил, почему Трамп отложил введение «адских санкций» против России

Дональд Трамп не стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. Президент США назвал этот шаг «очень хорошим» для Америки и всего мира. Введение санкций поставлено на 60-дневную паузу. Новое решение господин Трамп будет принимать уже после выборов в Конгресс США и декабрьского саммита G20 в Майами, на который он пригласил Владимира Путина.