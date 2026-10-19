Рубио объяснил, почему Трамп отложил введение «адских санкций» против России
Рубио: Трамп отложил «адские санкции» против РФ ради шанса на мирные переговоры
Президент США Дональд Трамп отложил введение «адских санкций» против России, чтобы дать шанс переговорам Москвы и Киева о мирном урегулировании, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, господин Трамп не хочет продолжения конфликта.
«Он хочет выяснить, есть ли шанс, что нынешние переговоры — как с Украиной, так и с Россией — приведут к позитивному результату. И позволят избежать еще одного катастрофического года войны»,— сказал господин Рубио журналистам во время визита в Самарканд.
Сам президент заявил, что не хочу делать «ничего, что по глупости оттолкнет Россию от стола переговоров».
Дональд Трамп не стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. Президент США назвал этот шаг «очень хорошим» для Америки и всего мира. Введение санкций поставлено на 60-дневную паузу. Новое решение господин Трамп будет принимать уже после выборов в Конгресс США и декабрьского саммита G20 в Майами, на который он пригласил Владимира Путина.