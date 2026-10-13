Красная икра на Кубани за год подорожала на 82%

В целом по стране средняя цена красной икры достигла 1,2 тыс. руб. за упаковку, увеличившись за год на 59%. При этом стоимость существенно различается в зависимости от региона и торговой сети: минимальные предложения начинаются от 440 руб., а в отдельных магазинах цена доходит до 2,57 тыс. руб. В расчетах учитывались в том числе акционные предложения.