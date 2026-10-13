Красная икра на Кубани за год подорожала на 82%
13.10.2026, 10:13
Красная икра в Краснодарском крае за год подорожала на 82%, до 1,35 тыс. руб. за упаковку весом 90–100 г. Это следует из исследования сервиса мониторинга цен «Ценозавр», результаты которого приводит «Эксперт Юг». Аналитики сравнили стоимость продукта в первой половине сентября 2025 и 2026 годов.
На других рынках Юга России также зафиксирован рост цен. В Ставропольском крае красная икра подорожала на 73%, до 1,3 тыс. руб. за упаковку, в Ростовской области — на 50%, до 1,22 тыс. руб.
В Крыму, напротив, средняя стоимость продукта снизилась на 14%, до 923 руб. В Севастополе падение составило 57%: упаковка икры в среднем обходилась в 550 руб., что стало одним из наиболее низких показателей среди российских регионов.
В целом по стране средняя цена красной икры достигла 1,2 тыс. руб. за упаковку, увеличившись за год на 59%. При этом стоимость существенно различается в зависимости от региона и торговой сети: минимальные предложения начинаются от 440 руб., а в отдельных магазинах цена доходит до 2,57 тыс. руб. В расчетах учитывались в том числе акционные предложения.