МВД: кибермошенники похитили у москвички 450 млн рублей
Максимальная сумма, которую кибермошенникам удалось похитить в Москве, составила 450 млн руб. Жертвой обмана была женщина, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.
«Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей»,— сообщил ТАСС господин Кононенко.
Правоохранительные органы регулярно отчитываются о новых схемах мошенничества. В частности, в министерстве фиксировали рост числа случаев комбинированных атак на граждан. МВД также предупреждало, что мошенники ищут в соцсетях фото покупок потенциальных жертв.