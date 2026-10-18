В Крыму за 12 лет отремонтировали и построили более 5,5 тысяч км дорог
За последние 12 лет в Крыму отремонтировали и построили более 5,5 тыс. км дорог. По итогам 2026 года к этой цифре прибавится еще около 500 км. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Как отметил господин Аксенов, доля автодорог в нормативном состоянии с 2014 года увеличилась в разы и составила по итогам прошлого года 52,5%. В этом году данный показатель планируется довести до 54,2%.
По словам Сергея Аксенов, дорожная отрасль имеет стратегическое значение для республики. От состояния дорог напрямую зависят мобильность и качество жизни людей, работа предприятий, доступность соцобъектов и инвестиционная привлекательность региона.
«Крымский мост, трасса "Таврида", строительство юго-восточного обхода Симферополя и съездов к Южному берегу Крыма — эти и многие другие проекты дали дополнительный импульс ключевым секторам экономики республики и по-настоящему изменили облик полуострова»,— подчеркнул Сергей Аксенов.