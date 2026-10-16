Бывшего декана вуза в Майкопе осудили за мошенничество
Майкопский городской суд признал бывшего декана факультета одного из вузов Майкопа виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили на год занимать должности, связанные с руководством профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях, передает пресс-служба прокуратуры республики.
Как установил суд, бывший декан получил от абитуриента 50 тыс. руб. под предлогом содействия в поступлении на бюджетное отделение. При этом, согласно материалам дела, оказывать такую помощь он не намеревался.
Суд вынес приговор с учетом позиции государственного обвинителя. Действия бывшего декана квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).