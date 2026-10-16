Бывшего декана вуза в Майкопе осудили за мошенничество

Майкопский городской суд признал бывшего декана факультета одного из вузов Майкопа виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили на год занимать должности, связанные с руководством профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях, передает пресс-служба прокуратуры республики.