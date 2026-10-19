Медикаменты без аргументов
До 30% медиков назначают препараты, эффективность которых считают недоказанной
43% врачей назначают «Мексидол», 30% — «Глицин», 28% — «Ингавирин», признавая при этом, что их эффективность не доказана. Опрос «Актион Медицины» показал: лишь 3% полагают, что все перечисленные препараты имеют доказанную эффективность. В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) почти 800 таких наименований. Эксперт напоминает, что нельзя ставить знак равенства между американской системой доказательной медицины и российской, а отсутствие препарата в рекомендациях западных регуляторов не всегда означает его неэффективность.
Сервис «Актион Медицина» провел опрос среди 534 врачей о том, как часто они назначают препараты с недоказанной эффективностью (см. справку) и как сами оценивают их применение. В исследовании приняли участие работники государственных поликлиник, частных медорганизаций и медики, совмещающие работу в разных учреждениях.
В опросе упоминается «Глицин» (успокоительное, может иметь статус лекарства или БАД), противовирусные «Арбидол», «Ингавирин» и «Кагоцел», «Актовегин» (последний получают из крови телят), ноотроп «Церебролизин» (синтезируют из головного мозга свиньи), а также противовирусный препарат для лечения ВИЧ «Элсульфавирин», противоопухолевый препарат растительного происхождения «Абраксан», ноотроп и антиоксидант «Мексидол».
Опрос показал, что «Глицин» назначают 30% врачей, при этом каждый третий медик из числа назначающих считает его эффективность недоказанной. Среди тех, кто выписывает «Ингавирин», 28% считают его эффективность недоказанной, «Арбидол» — 27%, «Актовегин» и «Кагоцел» — по 26%, «Церебролизин» — 24%.
«Мексидол» оказался самым назначаемым препаратом из исследованных: его используют 43% опрошенных врачей, при этом 22% из них считают его эффективность недоказанной.
Реже всего врачи назначают «Элсульфавирин» (2%) и «Абраксан» (5%), доля сомневающихся — 9% по каждому из препаратов. Лишь 3% респондентов заявили, что все перечисленные препараты имеют доказанную эффективность.
При этом 19% врачей говорят, что их медорганизации закупают упомянутые в исследовании препараты из-за включения их в перечень ЖНВЛП. Почти 800 наименований из него, по оценкам «Актион Медицины», можно отнести к лекарствам с недоказанной эффективностью. 16% опрошенных сказали, что их организации не закупают такие препараты.
Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил “Ъ”, что под «доказательной эффективностью» часто понимают наличие препарата в зарубежных источниках и его одобрение со стороны FDA или европейских регуляторов. Но отсутствие упоминаний препаратов в зарубежных источниках не означает, что препарат неэффективен, подчеркнул он. Николай Беспалов напоминает, что в СССР впервые появились иммуностимуляторы, уже в современной России эти разработки превратились в лекарства — «Ингавирин», «Кагоцел», «Арбидол» — и стали доступной терапией, но за рубежом они не признаются. «В Советском Союзе была сильная научная школа в медицине и фармацевтике, и, учитывая идеологическое противостояние с Западом, значительная часть советских разработок технически не могла быть признана за океаном — по политическим, а не научным причинам. Такая ситуация сохраняется и сейчас»,— говорит он.
В пресс-службе Минздрава “Ъ” заявили, что при регистрации оригинальных препаратов учитываются результаты клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность.
Включение препарата в перечень ЖНВЛП, отметили в министерстве, не обязывает медорганизации его закупать и не является основанием для назначения.
Главный внештатный специалист, клинический фармаколог Минздрава Дмитрий Сычев рассказал “Ъ”, что эксперты, прежде чем включить препарат в клинические рекомендации, анализируют всю доказательную базу (включая РКИ, систематические обзоры и экспертные мнения), присваивают лекарству уровень достоверности доказательств, то есть степень уверенности в том, что выявленный эффект от терапии является истинным, а не случайным.
При этом господин Сычев подчеркивает, что врач назначает тот или иной препарат не только на основе рекомендаций, но и с учетом особенностей анамнеза, сопутствующих заболеваний, состояния органов конкретного пациента. «С разговорами о "недосказанности" нужно быть аккуратными,— резюмирует Дмитрий Сычев.— Существуют разные уровни доказательности. Препарат может иметь данные невысокого методологического качества — это не значит, что он не работает, это значит, что нужны дополнительные исследования. Но нередко тема "недосказанности" становится инструментом конкурентной борьбы, и это тоже надо честно признавать».
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 5