Медикаменты без аргументов

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил “Ъ”, что под «доказательной эффективностью» часто понимают наличие препарата в зарубежных источниках и его одобрение со стороны FDA или европейских регуляторов. Но отсутствие упоминаний препаратов в зарубежных источниках не означает, что препарат неэффективен, подчеркнул он. Николай Беспалов напоминает, что в СССР впервые появились иммуностимуляторы, уже в современной России эти разработки превратились в лекарства — «Ингавирин», «Кагоцел», «Арбидол» — и стали доступной терапией, но за рубежом они не признаются. «В Советском Союзе была сильная научная школа в медицине и фармацевтике, и, учитывая идеологическое противостояние с Западом, значительная часть советских разработок технически не могла быть признана за океаном — по политическим, а не научным причинам. Такая ситуация сохраняется и сейчас»,— говорит он.