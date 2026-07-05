Главные новости за 29 июня — 4 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

«Металлстрой64» анонсировал выпуск кузовов для перевозки зерна в Энгельсе.

Защита обжалует приговор экс-гендиректору КБПА Максиму Шихалову.

Саратовского застройщика будут судить за сокрытие 12 млн руб. налогов. По данным источника «Ъ-Средняя Волга», речь идет об экс-депутате облдумы Леониде Писном.

Подозреваемого в стрельбе на трассе под Саратовом объявили в федеральный розыск.

Лимит на продажу бензина на саратовских АЗС продлили до 15 июля.

Сергей Сафонов покинул пост главы Вольского района Саратовской области.

В Саратовской области назначен новый прокурор.

Волгоградская область

Гордума Волгограда через шесть судов отменила документ ФАС о захвате кладбищ.

Дело экс-депутатов Волгограда о махинациях с ОСАГО передали в кассацию.

Волгоградский губернатор уволил главу регионального комитета ЖКХ.

Арбитражный суд Волгоградской области рискует потерять дела из-за недостроенного здания.

В Волгограде у дачников хотят изъять участки у реки Царицы.

Владельцу волгоградского кафе «ЕвроАзия», где отравились суши, вынесено предостережение.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы началось под Волгоградом.

Власти Волгоградской области заявили о стабильной ситуации с топливом в регионе.

Пензенская область

Кандидатов в губернаторы Пензенской области выдвинули партии.

ВС РФ не принял жалобу пензенских бизнесменов на изъятие арендованных земель.

Апелляция подтвердила незаконность торгов по участку в Пензе из-за болота.

В Пензе сформировали Общественную палату нового созыва.

В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за топлива.

Мусороперерабатывающий завод в Пензенской области запустят в мае 2028 года.

Астраханская область

Терминал в порте Оля остановит работу после ареста по требованию Генпрокуратуры.

С аэропорта Астрахань взыскали 21,5 млн за столкновение лайнера «Аэрофлота» с вороной.

Росморпорт объявил аукцион на буксировку судна по уборке разливов нефти в Астрахань.

В Роспотребнадзоре назвали фейком информацию о том, что причиной вспышки сальмонеллеза в астраханском гастрономе «Михайловский» стал мигрант.

Ситуация с бензином в Астраханской области остается напряженной.

Авиасообщение между Астраханью и Ираном восстановлено после годичного перерыва.

Астраханский губернатор возглавил региональную группу «Единой России» на выборах в ГД.

Нина Шевченко