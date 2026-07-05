Главные новости за 29 июня — 4 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
«Металлстрой64» анонсировал выпуск кузовов для перевозки зерна в Энгельсе.
Защита обжалует приговор экс-гендиректору КБПА Максиму Шихалову.
Саратовского застройщика будут судить за сокрытие 12 млн руб. налогов. По данным источника «Ъ-Средняя Волга», речь идет об экс-депутате облдумы Леониде Писном.
Подозреваемого в стрельбе на трассе под Саратовом объявили в федеральный розыск.
Лимит на продажу бензина на саратовских АЗС продлили до 15 июля.
Сергей Сафонов покинул пост главы Вольского района Саратовской области.
В Саратовской области назначен новый прокурор.
Волгоградская область
Гордума Волгограда через шесть судов отменила документ ФАС о захвате кладбищ.
Дело экс-депутатов Волгограда о махинациях с ОСАГО передали в кассацию.
Волгоградский губернатор уволил главу регионального комитета ЖКХ.
Арбитражный суд Волгоградской области рискует потерять дела из-за недостроенного здания.
В Волгограде у дачников хотят изъять участки у реки Царицы.
Владельцу волгоградского кафе «ЕвроАзия», где отравились суши, вынесено предостережение.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы началось под Волгоградом.
Власти Волгоградской области заявили о стабильной ситуации с топливом в регионе.
Пензенская область
Кандидатов в губернаторы Пензенской области выдвинули партии.
ВС РФ не принял жалобу пензенских бизнесменов на изъятие арендованных земель.
Апелляция подтвердила незаконность торгов по участку в Пензе из-за болота.
В Пензе сформировали Общественную палату нового созыва.
В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за топлива.
Мусороперерабатывающий завод в Пензенской области запустят в мае 2028 года.
Астраханская область
Терминал в порте Оля остановит работу после ареста по требованию Генпрокуратуры.
С аэропорта Астрахань взыскали 21,5 млн за столкновение лайнера «Аэрофлота» с вороной.
Росморпорт объявил аукцион на буксировку судна по уборке разливов нефти в Астрахань.
В Роспотребнадзоре назвали фейком информацию о том, что причиной вспышки сальмонеллеза в астраханском гастрономе «Михайловский» стал мигрант.
Ситуация с бензином в Астраханской области остается напряженной.
Авиасообщение между Астраханью и Ираном восстановлено после годичного перерыва.
Астраханский губернатор возглавил региональную группу «Единой России» на выборах в ГД.