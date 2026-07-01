Владельцу волгоградского кафе «ЕвроАзия», где отравились суши, вынесено предостережение

Владельцу кафе «ЕвроАзия» в Камышине, где посетители отравились суши и роллами, Россельхознадзор объявил предостережение. Проверка показала нарушения сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

С 17 по 19 июня специалисты Россельхознадзора провели выездное обследование точки общепита, где в начале месяца более 30 человек заразились сальмонеллезом. На момент проверки кафе не работало. Суд назначил ИП Станиславу Киму наказание в виде приостановки деятельности кафе на 60 суток.

«В ходе анализа компонентов системы определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевания людей сальмонеллезом. Данная информация была оперативно направлена в Роспотребнадзор региона», — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Кроме этого, специалисты выявили 6 эВСД, погашенных позже срока, и один, который не погасили в установленный законом период. Позднее ведомство нанесет профилактический визит.

На данный момент господин Ким находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, 8 июня 2026 года в «ЕвроАзии» массово отравились посетители. После употребления суши и роллов камышинцы обращались в медучреждения города. После проведенных лабораторных исследований у большинства был подтвержден сальмонеллез. Известно, что отравились 35 человек.

Проверка Роспотребнадзора показала, что в кафе сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. У 16 сотрудников заведения не было в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

Марина Окорокова