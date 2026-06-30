Власти Волгоградской области заявили о стабильной ситуации с топливом в регионе

Власти Волгоградской области заявили о стабильной ситуации на топливном рынке региона. Пресс-служба администрации сообщает, что ежедневный мониторинг проводят во взаимодействии с федеральными органами и нефтяными компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Волгоградской области

Фото: Яндекс Карты Администрация Волгоградской области

Фото: Яндекс Карты

Запасы топлива на автозаправочных станциях достаточны для покрытия потребностей. Работы по восполнению ресурсов и доставке горючего не прекращаются. Объемы продаж бензина и дизельного топлива за прошедшие сутки сохранились на прежнем уровне.

На части сетей АЗС продолжают действовать лимиты на отпуск топлива по одной транзакции. Операторы вводят эти ограничения в ответ на ажиотажный спрос. В администрации подчеркнули, что данные меры не связаны с дефицитом топлива. Спрос в регионе остается повышенным.

Информацию об изменении цен направляют в региональный штаб по мониторингу потребительских цен и в УФАС. Ведомства проверяют обоснованность повышения стоимости в рамках законодательства.

Никита Маркелов