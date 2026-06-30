Шлагбаум мира иного

Арбитражный суд Поволжского округа снова встал на сторону Волгоградской городской думы в споре региональным УФАС. Антимонопольное ведомство усмотрело в утвержденных советом правил работы муниципальных кладбищ передачу государственных функций коммерческой структуре и потребовало переписать регламент. После возврата дела из кассационной инстанции суды трех инстанций согласились с депутатами: ритуальная компания не заменяет собой администрацию, а технические бумаги не дают ей монопольных преимуществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Арбитражный суд Поволжского округа во второй раз изучил спор волгоградской городской думы с Управлением Федеральной антимонопольной службы по региону. Поводом стала передача городскими властями полномочий на кладбища ЗАО «Ритуальное предприятие „Память“».

ЗАО «Ритуальное предприятие „Память“» работает в Волгограде с конца 1990-х годов. Бенефициарами бизнеса, по данным деклараций и СМИ, являются депутаты регионального и городского парламентов Ирина Соловьева и Иосиф Ефремов. В 2019 году Арбитражный суд признал недействительным соглашение мэрии с «Памятью», дававшее фирме исключительное право на погребение. Тогда УФАС оштрафовало компанию на 721 тыс. руб. за антиконкурентное соглашение. Местные издания сообщали о конфликтах на погостах, когда сотрудники разных фирм мешали похоронам друг друга.

В 2022 году в городе изменили правила организации похорон, расширив доступ на кладбища для разных предпринимателей. Гендиректор «Памяти» Олег Сетежев заявлял, что за восемь месяцев того года на кладбищах произошло 62 кражи надмогильных сооружений из-за утраты контроля за въездом. В 2023 году суды также признали недействительным контракт компании на подготовку могил.

Летом 2024 года в Волгоградское УФАС обратились предприниматели, занимающиеся ритуальным бизнесом. Заявители указали, что «Память» создает препятствия в работе. В числе прочего они жаловались на затягивание оформления документации и требования заключить договоры на вывоз строительного мусора.

Ведомство изучило правила организации похорон, которые утвердила городская Дума, и выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ФАС, депутаты наделили коммерческую структуру властными полномочиями: компания составляла план-схему участка, принимала заявления и регулировала проезд через установку шлагбаумов. Инспекторы посчитали, что эти функции относятся к исключительной компетенции органов местного самоуправления. В июне 2024 года УФАС выдало Думе предупреждение о прекращении нарушений.

Депутаты не согласились с позицией ведомства и обратились в Арбитражный суд Волгоградской области. В ноябре 2024 года первая инстанция отказала в удовлетворении требований. Суд согласился с доводами ФАС: наделение хозяйствующего субъекта функциями администрации создает угрозу конкуренции на рынке ритуальных услуг. В апреле 2025 года апелляция оставила решение без изменений.

Городская Дума обжаловала акты в Арбитражном суде Поволжского округа. В августе 2025 года кассационная инстанция отменила принятые акты и направила дело на новое рассмотрение. Суд указал, что нижестоящие инстанции не оценили взаимосвязь спорных положений правил с иными нормативными актами и не учли ранее принятые судебные постановления по аналогичным спорам.

При новом рассмотрении Арбитражный суд Волгоградской области признал предупреждение недействительным. Суд установил, что план-схема могилы представляет собой технический чертеж. «План-схема является документом внутреннего пользования технического характера и не является документом разрешительного характера»,— отмечается в решении. Суд пояснил, что коммерческая структура не участвует в составлении чертежа, поскольку «не может принимать решения либо разрешать вопросы в отношении чужого имущества», а местом захоронения владеет гражданин.

В части установки ограждений суд также не усмотрел передачи властных полномочий. Компания монтирует шлагбаумы в рамках муниципального контракта, а порядок проезда определяет администрация. Департамент городского хозяйства утвердил специальный порядок проезда на территорию кладбищ. «Эксплуатирующая организация, выполняя обязанность обеспечения пропускного режима, оказывает услугу, порядок исполнения которой установил орган местного самоуправления»,— констатировал суд. Организация не наделена функциями по самостоятельному установлению правил проезда и провоза грузов.

Предприниматели ссылались на злоупотребление положением, указывая на ограничения доступа и несвоевременное составление план-схем. Суд отклонил данные доводы, отметив отсутствие доказательств того, что оспоренные пункты правил препятствуют работе конкурентов. Факты несвоевременного составления документации затрагивают интересы граждан, организующих похороны, а не хозяйствующих субъектов.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области отменил предупреждение. В феврале 2026 года апелляция подтвердила законность решения. В июне 2026 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил все принятые по делу судебные акты без изменений. Правила работы кладбищ сохранили прежнюю редакцию.

Дарья Васенина