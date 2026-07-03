Роспотребнадзор опроверг фейк о мигранте в деле о сальмонеллезе в Астрахани

В Роспотребнадзоре назвали фейком информацию о том, что причиной вспышки сальмонеллеза в астраханском гастрономе «Михайловский» стал мигрант. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фейк о мигранте в деле о сальмонеллезе в Астрахани опровергли в Роспотребнадзоре

Фото: Яндекс Карты Фейк о мигранте в деле о сальмонеллезе в Астрахани опровергли в Роспотребнадзоре

Фото: Яндекс Карты

Накануне ряд региональных СМИ распространил со ссылкой на неизвестный источник информацию о том, что источником сальмонеллеза в магазине был иностранный рабочий с поддельной медкнижкой. Сегодня в Роспотребнадзоре это опровергли, заявив, что ведомство такую информацию не размещало и не подтверждает.

Эпидемиологическое расследование после заражения сальмонеллезом 25 астраханцев, съевших рыбные котлеты из «Михайловского», продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Астраханской области.

Вчера в областном минздраве заявили, что на госпитализации в областной инфекционной больнице находится 18 пациентов с подтвержденным диагнозом «сальмонеллез», трое из которых дети. У 23 астраханцев инфекция подтвердилась в ходе лабораторной диагностики, у двоих диагноз был установлен клинически и эпидемиологически. Из больницы уже выписано семь человек.

В следкоме Астраханской области расследуют уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Гастроном закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия.

Марина Окорокова