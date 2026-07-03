Дело экс-депутатов Волгограда о махинациях с ОСАГО передали в кассацию

Четвертый кассационный суд получил материалы уголовного дела бывших депутатов городской думы Волгограда Алексея Зверева, Федора Литвиненко и Евгения Щура, которых обвиняют в мошенничестве с ОСАГО и создании организованного преступного сообщества.

По версии следствия, в конце 2015 года они организовали преступную схему через подконтрольные ООО «Верный Выбор» и «Приоритет», инсценируя ДТП и подавая в суды подложные документы для хищения денег страховых компаний. Один из участников схемы, Максим Калашников, искал клиентов для фиктивных аварий. Еще одна участница, Наталия Володина, занималась формальным проведением осмотров поврежденного транспорта и составлением фиктивных заключений экспертиз.

Центральный районный суд в конце 2025 года назначил Звереву 14 лет колонии строгого режима и штраф 2 млн руб., Щура и Литвиненко приговорили к 13 годам каждого со штрафами по 1,8 млн руб., Володину осудили на пять с половиной лет колонии общего режима, а Калашникова — на шесть лет. Всем пятерым также назначено ограничение свободы на один год после отбытия основного срока.

Нина Шевченко