Мусороперерабатывающий завод в Пензенской области запустят в мае 2028 года

В Пензенской области появится крупный комплекс по обращению с ТКО до конца 2028 года. Соответствующее постановление на днях подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс по обращению с ТКО построят в Пензенской области до конца 2028 года

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Комплекс по обращению с ТКО построят в Пензенской области до конца 2028 года

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

Интегрированный комплекс по обращению с ТКО будет включать мусороперерабатывающий завод мощностью до 410 тыс. тонн в год (его введут в эксплуатацию в мае 2028 года), полигон для бытовых и промышленных отходов мощностью не менее 203 тыс. тонн в год (планируется ввести его в эксплуатацию также в мае 2028-го) и объекты для компостирования отходов производительностью от 179 тыс. тонн в год (срок ввода — декабрь 2028 года). Благодаря новому комплексу выход вторичных ресурсов будет составлять 13,16% от массы поступающих ТКО. Стоимость комплекса — почти 5 млрд руб.

Помимо этого, в регионе запланировано строительство четырех перегрузочных станций: в Пачелмском районе с годовой мощностью 31 тыс. тонн, в Кузнецке — 45 тыс. тонн, в Каменском районе — до 22 тыс. тонн, в Сердобском районе — до 30 тыс. тонн. Предварительно срок их ввода установлен на декабрь 2027 года.

Ранее сообщалось, что программа перехода к модели экономики замкнутого цикла в регионе рассчитана до 2030 года. В Пензенской области намерены повысить уровень переработки изношенных автошин, электронного и строительного лома. Основной целью программы является вовлечение во вторичное пользование не менее четверти отходов от промышленного производства и населения и снижение доли мусора, который отправляют на захоронение.

Марина Окорокова