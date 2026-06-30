Запасов топлива в Астраханской области хватит минимум на пять дней

Ситуация с бензином в Астраханской области остается напряженной, но находится под контролем. На нефтебазах есть запас топлива на пять дней, что позволяет переждать возможные сбои в логистике, заверили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Очереди на заправках возникли из-за ажиотажного спроса, считают власти. Потребление некоторых видов топлива выросло вдвое. Для борьбы со спекуляциями на ряде АЗС ограничили продажу бензина физлицам.

Власти определили, что экстренные и специальные службы, а также общественный транспорт будут обеспечены топливом в приоритетном порядке. В список также вошли ресурсоснабжающие организации, коммунальные службы и Почта России. Региональный минсельхоз организовал прямые контакты аграриев с нефтебазами для бесперебойного обеспечения уборочной кампании.

Губернатор поручил создать сервис информирования населения о наличии топлива на конкретных АЗС. УФАС проведет мониторинг цен на предмет необоснованного завышения.

Нина Шевченко