Росморпорт объявил аукцион на буксировку судна по уборке разливов нефти в Астрахань

В порт Астрахани из Петрозаводска доставят судно по уборке разливов нефти. Росморпорт объявил аукцион по поиску подрядчика на буксировку нефтемусоросборщика — бонопостановщика «МНМС «Лебедь». Стартовая цена доставки судна — 14,2 млн руб., указано в карточке ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтемусоросборщик «Лебедь» перегонят в Астрахань за 14,2 млн руб.

Фото: Онежский судостроительно-судоремонтный Завод Нефтемусоросборщик «Лебедь» перегонят в Астрахань за 14,2 млн руб.

Фото: Онежский судостроительно-судоремонтный Завод

По информации ФГБУ «Росморпорт», «Лебедь» создан для установки боновых заграждений, локализующих разливы нефти и нефтепродуктов. Также судно собирает с воды плавающий мусор и помогает ликвидировать загрязнения с помощью нейтрализующих веществ и щеточного скиммера, который собирает с поверхности до 120 куб. м нефтевзвеси в час.

«Лебедь» представляет собой однопалубное судно длиной почти 20 м и шириной 6,5 м с водоизмещением 95,7 т. Нефтемусоросборщик оснащен двухвальной дизельной энергетической установкой.

По условиям аукциона, в тендере смогут принять участие только субъекты среднего и малого предпринимательства. Заказчик требует осуществления буксировки в полном соответствии с Кодексом торгового мореплавания. В стоимость работ включены расходы на горючее, мобилизацию и демобилизацию буксира, портовые и канальные сборы, агентирование на пути следования, а также налоги. Кроме этого, Росморпорт оплатит проживание и питание на «Лебеде» двух сотрудников Астраханского филиала ведомства.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июля 2026 года.

Марина Окорокова