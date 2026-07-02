«Металлстрой64» анонсировал выпуск кузовов для перевозки зерна в Энгельсе

ООО «Металлстрой64» ввело в эксплуатацию новый производственный цех в Энгельсском районе. Об этом сообщает пресс-служба мининвеста Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство инвестиционной политики Саратовской области Фото: Министерство инвестиционной политики Саратовской области

С 2024 по 2026 год компания направила 310 млн руб. на проект по размещению цеха для производства автотранспортных средств. Площадь построенного объекта составила 3800 кв. метров. На территории установили электрическую подстанцию мощностью 125 кВт. В январе 2026 года цех получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Также завод ввел в работу складской комплекс.

ООО «Металлстрой64» зарегистрировано в городе Энгельсе Саратовской области 20 декабря 2019 года. Компания производит кузова для автотранспортных средств, прицепы, полуприцепы и автопоезда на шасси. Директор и единственный учредитель организации — Козырев Кирилл. Он управляет компанией с момента основания. В 2020 году в штате числился один сотрудник, к 2025 году их количество достигло 26 человек. За последний год число работников выросло с 25 до 26 человек. У компании нет филиалов и представительств. Сведения о лицензиях и товарных знаках отсутствуют. В 2025 году выручка составила 286,9 млн руб., что ниже показателя 2024 года в 665,9 млн руб. Чистая прибыль в 2025 году достигла 24,5 млн руб., тогда как в 2024 году она равнялась 20,2 млн руб. Сам завод работает с 2014 года.

Предприятие перешло ко второй очереди строительства. Инвестиционный проект предусматривает возведение цеха для выпуска кузовов автомобилей под перевозку зерна. Срок реализации охватывает 2026–2027 годы. Объем вложений достигнет 250 млн руб. На текущий момент специалисты разрабатывают проектную документацию.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что реализация этого проекта вносит весомый вклад в укрепление промышленного потенциала региона. Он добавил, что проект создает новые рабочие места и развивает смежные отрасли экономики. Министр подчеркнул, что на всех этапах ООО «Металлстрой64» сопровождает Корпорация развития Саратовской области. Эта организация помогает инвестору эффективно проходить административные процедуры и обеспечивает комфортные условия для работы. В рамках обеих очередей проекта в 2028 году завод планирует создать 340 рабочих мест.«Металлстрой64» анонсировал выпуск автомобильных кузовов для перевозки зерна в Энгельсе

Никита Маркелов