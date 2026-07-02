Арбитражный суд Волгоградской области рискует потерять дела из-за недостроенного здания

В Арбитражном суде Волгоградской области могут повредиться и потеряться судебные дела. Причина — их хранение в архивных помещениях недостроенного здания. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство суда в Волгограде подорожало до 4,5 млрд рублей

Фото: Яндекс Карты Строительство суда в Волгограде подорожало до 4,5 млрд рублей

Фото: Яндекс Карты

Ведомство проверило использование средств федерального бюджета, выделенных в 2013-2024 годах на строительство зданий федеральных судов. По результатам контрольного мероприятия председатель волгоградского арбитражного суда получил представление от Счетной палаты. Указанное нарушение необходимо устранить.

Счетная палата также выявила неэффективное использование средств при строительстве здания федерального суда в Волгоградской области. Отмечено, что оно сопровождалось существенным увеличением стоимости объекта и сроков выполнения работ. Цена строительства выросла на 96,7% — с 2,3 млрд до 4,5 млрд руб., срок — на 1,5 года. Причинами названы рост цен на стройматериалы и уход с рынка иностранных поставщиков оборудования. Новое здание волгоградского Арбитражного суда на ул. Степана Разина, 29 в эксплуатацию не введено.

По информации V1.RU, суд до сих пор находится в здании бизнес-центра на 7 Гвардейской, 2.

Марина Окорокова