В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за топлива

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел режим повышенной готовности на территории региона, о чем сообщил в своих социальных сетях. Это необходимо для бесперебойной работы служб экстренного реагирования, социально значимых объектов, а также топливно-энергетического комплекса, объяснил чиновник.

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Фото: Яндекс Карты Правительство Пензенской области

Фото: Яндекс Карты

Неделю назад оперативный штаб региона ограничил продажу автомобильного топлива на заправочных станциях. Заправка разрешена только в бензобаки транспортных средств. Такая мера призвана предотвратить спекуляцию и возникновение искусственного дефицита на внутреннем рынке, подчеркнул господин Мельиниченко.

Мониторинг ситуации с топливом проходит ежедневно, заверил губернатор. По его словам, резервы бензина сегодня почти сравнялись с показателями аналогичного периода прошлого года, а июле топлива должны произвести больше, чем в июне. В числе приоритетных задач он назвал удержание обоснованных цен и выстраивание логистических маршрутов.

«На внутренний рынок страны направлены имеющиеся запасы, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Нефтеперерабатывающие заводы переведены на максимально продуктивный режим работы, задействован потенциал средних и малых предприятий»,— заверил глава региона.

Никита Маркелов