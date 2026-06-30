Подозреваемого в стрельбе на трассе под Саратовом объявили в федеральный розыск

В Саратовской области разыскивают 41-летнего подозреваемого в стрельбе по людям. Накануне троих мужчин госпитализировали в Калининскую райбольницу с огнестрельными ранениями, сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее судимого жителя Калининска объявили в федеральный розыск за стрельбу из ружья

Фото: УМВД России по Пензенской области Ранее судимого жителя Калининска объявили в федеральный розыск за стрельбу из ружья

Фото: УМВД России по Пензенской области

У 34-летнего, 38-летнего и 60-летнего пациентов врачи диагностировали огнестрельные ранения туловища и ног. По оперативным данным, к преступлению причастен ранее неоднократно судимый житель Калининска. В полиции рассказали, что ночью на автодороге в пригороде подозреваемый поссорился с пострадавшими, после чего выстрелил в них, предположительно, из охотничьего ружья. После этого мужчина скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Фигурант объявлен в федеральный розыск.

Марина Окорокова