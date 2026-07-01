Апелляция подтвердила незаконность торгов по участку в Пензе из-за болота

11-й Арбитражный апелляционный суд в Самаре отклонил апелляцию ФАС, признав торги на аренду земельного участка в Пензе недействительными. Мэрия выставила на торги участок площадью более 5,7 тыс. кв. м на ул. Ростовской с недостоверными характеристиками. Вместо указанных в документации 10% болота экспертиза установила пруд площадью 2304 кв. м — 40,4% от всего надела. Водный объект существует не менее 23 лет и постепенно расширяется, указано в акте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

По данным ГИС «Торги», аукцион проходил с 16 апреля по 28 мая 2025 года. Итоги подвели 2 июня. Начальная цена лота составляла около 4,12 млн руб.

Единственный участник аукциона — ТД «Яблоко» — должен был подписать договор аренды, но после осмотра отказался, поскольку строить склад на затопленной территории без существенных затрат на осушение невозможно. Общество подало жалобу в пензенское УФАС, однако служба признало ее необоснованной, указав на право осмотра участка до торгов. Участник аукциона оспорил решение ведомства в суде. В марте этого года иск был удовлетворен. Однако ФАС обжаловала постановление.

Тем не менее суды двух инстанций сошлись во мнении, что осмотр участка является правом, а не обязанностью. Организатор торгов же обязан давать достоверные сведения. Расхождение 10% и 40% влияет на арендную плату и возможность использования участка. Суд отметил, что для отмены решения ФАС не нужно официально признавать пруд водным объектом — достаточно факта недостоверного описания в конкурсной документации.

ООО «ТД „Яблоко“» зарегистрировано в июне 2016 года в Пензе. Компания работает в сфере оптовой торговли продуктами питания, включая рыбу и морепродукты. С момента основания компанией руководит Ильдар Богданов. Учредителем юрлица значится Наиля Фоломушкина. В 2025 году оборот ТД «Яблоко» упал на 4% до 182 млн руб., при этом заработок компании вырос в четыре раза — 8,1 млн руб.

Нина Шевченко