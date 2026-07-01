«Пчела» летит к «Заре»

Верховный суд РФ отказался от рассмотрения жалобы нескольких пензенских компаний на решения нижестоящих инстанций о расторжении договоров аренды земли. Требования выдвинула прокуратура. Причиной послужили подозрения о недобросовестном получении участков в аренду без проведения торгов. Установлено, что контракт подписали с бухгалтерской компанией «Константа», которая через пять месяцев заключила договоры субаренды с фермерами — агрофирмой «Пчела»и хозяйством «Заря».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спор за землю инициировала прокуратура Пензенской области

Фото: Яндекс Карты Спор за землю инициировала прокуратура Пензенской области

Фото: Яндекс Карты

Верховный суд России отказался пересматривать итоги спора о пензенских сельхозземлях. Решение поставило точку в четырехлетней тяжбе. Судья Ирина Грачева изучила жалобу ООО «Константа» и 15 мая 2026 года вынесла определение об отказе в передаче дела в коллегию. Суд удовлетворил требования прокуратуры о возвращении участков государству.

Надзорное ведомство оспаривает использование четырех участков сельскохозяйственного назначения в Богословском сельсовете в Пензенском районе Пензенской области. Первый надел занимает площадь 1,355 млн кв. м (кадастровая стоимость: 7,38 млн руб.), второй — 164,45 тыс. кв. м (896,29 млн руб.). Третий участок имеет площадь 648,65 тыс. кв. м (3,53 млн руб.), четвертый — 841,16 тыс. кв. м (4,58 млн руб.).

В 2005 году администрация Пензенского района заключила с ООО «Богословская» договор аренды № 116. В январе 2021 года права перешли к «Константе». Также тогда поменяли вид разрешенного использования участков. В апреле «Константа» расторгла старый договор и в тот же день подписала новый — сроком на 49 лет. Контракт заключили без торгов — со ссылкой на льготу Земельного кодекса для добросовестных сельхозпроизводителей.

ООО «Константа» зарегистрировано в Пензе в 2019 году (Rusprofile). Компания принадлежит Марии Курносовой (также работает гендиректором), ранее владельцем была Анна Есина. Основной вид деятельности организации — бухгалтерский учет, финансовый аудит и налоговое консультирование. 2025 год общество закончило с выручкой 3,1 млн руб. (+118% год к году) и прибылью 612 тыс. руб. (+1511%). Лучший результат «Константа» показала в 2023 году: выручка 4,5 млн руб., прибыль 1,6 млн руб.

Прокуратура увидела в этих действиях схему. Компания не имела отношения к сельскому хозяйству, а через пять месяцев передала почти все участки в субаренду — сначала агрофирме «Пчела», а затем главе КФХ «Заря» Алимгерею Салимгерееву. Надзорное ведомство подало иск о недействительности всех трех сделок и о возврате земли администрации.

КФХ «Заря» зарегистрировано в Пензе в 2023 году (Rusprofile). Учредителем и главой на момент публикации является Зякярья Якупов. Хозяйство специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

ООО Агрофирма «Пчела» зарегистрировано в 2000 году в Мокшанском районе Пензенской области. Компания занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. С сентября 2022 года директором и единственным учредителем является Иван Кривцов. В 2025 году выручка организации составила 7,5 млн руб. (-47% год к году). Прибыль снизилась до 133 тыс. руб. (-24%).

Арбитражный суд (АС) Пензенской области сначала отказал надзорному ведомству. Суд первой инстанции посчитал «Константу» добросовестным арендатором и заявил о пропуске трехлетнего срока исковой давности. В сентябре 2025 года апелляция отменила решение. Суд указал, что бухгалтерская фирма не может претендовать на льготы для аграриев, а быстрая переуступка и субаренда выдают злоупотребление правом и обход торгов. При этом срок давности не пропущен — прокурор узнал о сделках только в ходе проверки 2024 года, а для субаренды срок отсчитывается от регистрации в Росреестре в конце 2021-го и начале 2022 года.

«Константа» пыталась оспорить постановление в Верховном суде. Судья Грачева не нашла оснований для пересмотра. Определение вступило в силу немедленно. Теперь «Константа» обязана вернуть один участок администрации, а КФХ «Заря» — три других участка. Также каждый из ответчиков заплатит по 45 тыс. руб. судебных расходов. Верховный суд согласился, что формальное соответствие нормам не работает, когда за сделками стоит обход закона, а статус сельхозпроизводителя имеет решающее значение для получения земли в долгосрочную аренду без торгов.

Дарья Васенина