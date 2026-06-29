Сергей Сафонов покинул пост главы Вольского района Саратовской области

Глава Вольского района Саратовской области Сергей Сафонов покинул свой пост. Сегодня утром глава региона Роман Бусаргин внес на рассмотрение депутатов райсобрания вопрос о привлечении его к ответственности и увольнении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сафонов покинул пост главы Вольского района

Фото: Администрация Вольского МР Сергей Сафонов покинул пост главы Вольского района

Фото: Администрация Вольского МР

«Депутаты Вольского муниципального собрания после обращения губернатора Романа Бусаргина отправили в отставку главу района Сергея Сафонова. Его полномочия досрочно прекращаются 29 июня», — говорится в официальном сообщении. Ранее на работу вольских властей поступали системные жалобы местных жителей. Граждане недовольны положением дел в ряде социально значимых сфер, а также реализацией ключевых проектов развития Вольского района.

На днях спикер ГД Вячеслав Володин направил обращение в прокуратуру Саратовской области по поводу ненадлежащего ремонта дворов образовательных учреждений в Вольске. В 2025 г. на эти цели выделили 111 млн руб. из привлеченных источников.

Сергей Сафонов был избран главой Вольского района в марте 2025 года. До этого десять лет работал в сфере благоустройства и системе органов местного самоуправления Саратова, будучи в разное время начальником отдела благоустройства администрации Ленинского района МО «Город Саратов», директором МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города», заместителем главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов» по благоустройству, первым заместителем главы администрации Ленинского района МО «Город Саратов».

Марина Окорокова