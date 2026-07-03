Росчерк для «Каспия»

Порт Оля в Астраханской области может остановить работу к середине июля. Лефортовский райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры арестовал имущество ключевого резидента особой экономической зоны ООО «ПЛК «Каспий», связанного с экс-депутатом Госдумы Олегом Савченко. Под арест также попали подшипниковые заводы из его холдинга, расположенные в Самаре, Саратове и Волжском. Бывший политик требования Генпрокуратуры не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованная ПЛК «Каспий» учреждена в поселке Оля в 2019 году

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Арестованная ПЛК «Каспий» учреждена в поселке Оля в 2019 году

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Порт в поселке Оля Астраханской области прекратит работу через две недели. Как рассказал «Ъ» экс-депутат Госдумы Олег Савченко, 1 июля портово-логистическая компания «Каспий» официально уведомила партнеров о закрытии порта. Лефортовский райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры наложил на ООО «ПЛК «Каспий» арест.

«Сейчас, несмотря на трудности, продолжаем работать, потому что понимаем ответственность. Пытаемся, несмотря на заблокированные счета, несмотря на ограничения, – пояснил господин Савченко. – Не заблокированы только зарплатные счета, и в ближайшее время планируем расплатиться, а далее, похоже, все закончится. Просто не сможем работать».

Олег Савченко сложил мандат депутата Госдумы от Волгоградской области в мае 2025 года. Тогда он пояснил, что будет заниматься администрированием и развитием проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», в котором участвовал до избрания в действующий созыв Госдумы в сентябре 2021 года.

По словам бизнесмена, приостановлена работа и других портовых активов, к которым он имел отношение. Деятельность заблокирована решением судебных приставов. «Вот так росчерком решаются судьбы целых отраслей, – сказал Олег Савченко, напоминая, что пока порты были в государственной собственности, они стояли пустые. – После того как мы вошли, удалось сделать почти 3 млн тонн грузов».

Резидент портовой особой экономической зоны «Лотос» «ПЛК «Каспий» связан с Игорем Рудецким, бывшим помощником Олега Савченко. Компания занимается развитием порта в поселке Оля. С апреля 2022 года господину Рудецкому принадлежит 100% уставного капитала; до этого в течение трех лет владельцем был сам Олег Савченко. Также до июня 2024 года Игорь Рудецкий владел стивидорной компанией морпорта Севастополя ООО «Авал» – сейчас единственным бенефициаром этой структуры в ЕГРЮЛ значится «лицо, пожелавшее скрыть свои данные согласно ФЗ №129», что обычно указывает на наличие санкций или гостайны.

О создании портовой особой экономической зоны на базе порта Оля стало известно в мае 2019 года после совещания по социально-экономическому развитию Астраханской области под председательством президента Владимира Путина. Тогда же озвучили предполагаемую сумму инвестиций – 75 млрд руб. Уже в октябре правительство региона и ПЛК «Каспий» закрепили свои намерения на бумаге. Компания заявила о намерениях вложить 15 млрд руб. в строительство частного порта для обработки грузов, идущих по международному транспортному коридору «Север-Юг».

По данным сайта Каспийского кластера ОЭЗ, проект по созданию контейнерного терминала находится на стадии строительства первой очереди. Господин Савченко отметил, что в проект вложены «в том числе и государственные миллиарды». По данным правительства Астраханской области в 2025 году, общие инвестиции резидентов в развитие порта составили около 30 млрд руб. Предполагалось, что к 2050 году грузооборот портово-логистического комплекса составит 19 млн тонн грузов. Согласно отчету астраханского минпрома, с января по мая 2026 года перевалки грузов в портах Астрахань и Оля достиг 3 млн тонн, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 90%. В порту Оля объемы обработки грузов увеличились в три раза, составив 0,4 млн тонн.

В 2020 году ОЭЗ «Лотос» в Наримановском районе объединили в Каспийский кластер с ПОЭЗ в районе порта Оля в рамках развития МТК «Север — Юг». В ПОЭЗ работают три резидента: ПЛК «Каспий», ООО «АгроТерминал Каспий» и ООО «Астра».

В 2024 году ТАСС сообщил, что ввод объектов инфраструктуры в рамках обустройства первой очереди ПОЭЗ перенесли на 2026 год по независящим от ОЭЗ «Лотос» обстоятельствам.

Остановка деятельности порта произошла на фоне исков Генпрокуратуры в отношении структур, связанных с Олегом Савченко. Так, Лефортовский районный суд Москвы арестовал активы группы компаний «Европейская подшипниковая корпорация» в рамках гражданского иска к депутату Госдумы Олегу Савченко, его сыну Георгию Савченко и бизнесмену Игорю Костычеву. 23 июня ФССП приступила к исполнению решения. Господин Савченко отметил, что у подшипниковых предприятий «очень тонкая настройка строилась 30 лет», которую «также легко разрушить». При этом сам иск Генпрокуратуры и судебную тяжбу экс-депутат не комментирует.

В ГК «Европейская подшипниковая корпорация» входят «ЕПК Волжский», «ЕПК Саратов», «ЕПК Самара», «ЕПК-Бренко» и другие филиалы. Корпорацию в 2001 году создал нынешний депутат Госдумы Олег Савченко. Он был председателем совета директоров до 2003 года, после чего ушел в политику. В 2007 году в группу компаний вошло ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ранее принадлежавший ныне покойному экс-мэру Саратова и депутату Госдумы Олегу Грищенко. Позже подшипниковый бизнес развивал партнер депутата Савченко Александр Москаленко, считавшийся единоличным владельцем ЕПК. В 2022 году он реализовал 100% акций ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций», бенефициары которого не раскрывались. Однако часть активов, в частности долю в «ЕПК-Бренко», господин Москаленко сохранил за собой.

По данным «Ъ», надзорное ведомство заподозрило парламентария в лоббировании интересов российских производителей подшипников, в том числе фактически подконтрольных ему структур. Олег Савченко уточнил, что действительно в 2009 году призвал не делать преференции по закупкам украинских подшипников, «потому что это партнер ненадежный, а направление – стратегическое». Он пояснил, что из 18 российских подшипниковых заводов, которые гипотетически могли получить выгоду после ограничений украинских конкурентов, ему принадлежали только четыре, то есть ни о какой монополии речь не шла.

В пресс-службе ГК ЕПК заявили «Ъ», что корпорация является исполнителем гособоронзаказа в сегменте подшипниковой продукции, а юридические вопросы, связанные с иском, переданы профильным специалистам.

На саратовской промышленной площадке в Заводском районе зарегистрированы два юридических лица: «ЕПК Саратов» и ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания». Второе предприятие было создано как совместное производство с американской Amsted Rail. В 2022 году иностранный партнер объявил о выходе из российского бизнеса. Долю американских собственников выкупили портфельные инвесторы. Вместе с тем, по данным ЕГРЮЛ, учредителем компании по-прежнему значится нидерландский офшор «АМСТЕД РЕЙЛ-ЕПК БЕАРИНГ Б.В.».

«ЕПК-Бренко» специализируется на выпуске кассетных подшипников нового поколения для железнодорожной отрасли. В январе 2022 года областное правительство заключило с компанией специальное инвестсоглашение на 2,2 млрд руб. до 2025 года, предполагающее 100% локализацию производства конических подшипников на территории региона, создание 82 рабочих мест и выпуск 2,9 млн изделий на общую сумму 90 млрд руб. Производитель рассчитывал занять до 70% российского рынка кассетных подшипников. С 2022 года бухгалтерскую отчетность компания не публикует. В 2021 году заработок составил 500 млн руб. при выручке 4,1 млрд руб. За тот же период оборот «ЕПК Саратов» достиг 2,1 млрд руб., однако предприятие понесло убытки в 155 млн руб.

29 июня прокуратура Волжского подала два заявления о привлечении к административной ответственности ОАО «ЕПК Волжский», которое входит в группу компаний «Европейская подшипниковая корпорация». По данным источника «Ъ» в силовых структурах, иски поданы на основании статьи 7.24 КоАП РФ – нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использование указанного объекта по результатам проверок.

Нина Шевченко, Ярослав Малых