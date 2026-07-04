С аэропорта Астрахань взыскали 21,5 млн за столкновение лайнера с вороной

Арбитражный суд Астраханской области взыскал с АО «Аэропорт Астрахань» более 21,5 млн руб. в пользу страховых компаний «АльфаСтрахование» и «Согаз» за повреждение воздушного судна Airbus A321 «Аэрофлота» при столкновении с серой вороной в сентябре 2023 года. Соответствующее решение появилось в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Об инциденте стало известно в марте этого года. На этапе разбега воздушное судно столкнулось с вороной, экипаж прервал взлет и применил экстренное торможение. Восемь лопаток вентилятора двигателя получили повреждения. Изначально пресс-служба Арбитражного суда региона сообщала об ущербе в 16,2 млн руб. Из судебного акта следует, что сумма возросла до 25,7 млн руб., из которых страховщики выплатили 21,58 млн руб., после чего в порядке суброгации предъявили требования к аэропорту.

Суд установил, что между авиаперевозчиком «Аэрофлот» и астраханским аэропортом им. Кустодиева действует договор о наземном обслуживании. Аэровокзал несет ответственность за безопасность на территории взлетно-посадочной полосы (до 500 футов при наборе высоты). Так как инцидент произошел на этапе разбега, возмещение ущерба ложится на воздушную гавань.

С астраханского аэропорта в пользу «АльфаСтрахование» взыскано 10,8 млн руб. и столько же в пользу «Согаза», а также проценты за пользование чужими деньгами с даты вступления постановления в силу до фактической оплаты. Решение может быть обжаловано.

Нина Шевченко