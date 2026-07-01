Строительство новой взлетно-посадочной полосы началось под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке «Юный ястреб» началось строительство взлетно-посадочной полосы для малой авиации. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Спортивная школа «Юный ястреб» имени А. М. Числова Фото: Спортивная школа «Юный ястреб» имени А. М. Числова

О строительстве взлетно-посадочной полосы в апреле объявила администрация региона. Длина ВПП составит 1,1 км, ширина — 23 м, протяженность рулежной дорожки — 867 м, ширина — 7 м.

Новая ВПП, рассчитанная на прием легкомоторных самолетов, позволит принимать, выпускать и обслуживать различные типы воздушных судов, а также позволит волгоградцам готовиться по олимпийским и другим видам спорта и обучать их прыжкам с парашютом. Инфраструктура также будет задействована в целях противопожарной охраны прилегающих территорий. Реализация проекта создаст дополнительные рабочие места, в том числе для участников СВО.

Нина Шевченко