Авиасообщение между Астраханью и Ираном восстановлено после годичного перерыва

Накануне, 28 июня, возобновились регулярные авиарейсы между Астраханью и Рештом (Исламская Республика Иран). Иранская авиакомпания Pouya Air будет выполнять международные полеты дважды в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на директора аэропорта провинции Гилян Мохсена Мирхосейни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиасообщение связало Астрахань и иранский Решт с 28 июня

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Авиасообщение связало Астрахань и иранский Решт с 28 июня

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Рейсы туда-обратно запланированы по воскресеньям и понедельникам. «В связи с высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту Решт — Астрахань с сегодняшнего дня авиакомпания Pouya Air возобновила выполнение регулярных рейсов по этому направлению», — рассказал господин Мирхосейни.

Последний рейс из Решта в Астрахань был выполнен в июне 2025 года до начала 12-дневной войны. В 2022-м международные авиаперевозки выполняла компания Pars Air, в 2025-м — Raimon Airways.

Марина Окорокова