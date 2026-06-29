В Саратовской области назначен новый прокурор

Владимир Путин назначил нового прокурора Саратовской области. Пост с 28 июня занял Роман Пантелеев, сообщает «Ъ». До этого он работал в аналогичной должности в Амурской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Пантелеев возглавил прокуратуру Саратовской области

Фото: прокуратура Амурской области Роман Пантелеев возглавил прокуратуру Саратовской области

Фото: прокуратура Амурской области

Господин Пантелеев родился в 1980 году, в 2002-м получил высшее юридическое образование. С 2002-го по 2020-й прошел путь от следователя прокуратуры до прокурора района в Челябинской области. С 2020-го по 2023 год был первым заместителем прокурора Приморского края, а 17 апреля 2023 года назначен прокурором Амурской области. Награжден почетными знаками прокуратуры, имеет степень магистра РАНХиГС и классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

Бывший руководитель саратовской прокуратуры Сергей Филипенко назначен на аналогичный пост в Воронежской области.

Марина Окорокова