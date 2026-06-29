Астраханский губернатор возглавил региональную группу «Единой России» на выборах в ГД

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым возглавят региональную группу № 46 партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Список кандидатов представил на днях секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сообщает пресс-служба «ЕР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы Астраханской области и Калмыкии объединили усилия в предвыборном списке ЕР

Фото: «ЕР» Главы Астраханской области и Калмыкии объединили усилия в предвыборном списке ЕР

Фото: «ЕР»

В состав региональной группы, представляющей Астраханскую область и Калмыкию, также вошли депутат ГД РФ Леонид Огуль и депутат думы Астраханской области Евгений Апостолов. Одномандатный избирательный округ № 78 представит действующий депутат Госдумы Ринат Аюпов.

«Сегодня на съезде утвержден федеральный список кандидатов от партии, а также список одномандатников на выборах в Госдуму. И с уверенностью можно сказать: „Единая Россия“ идет на выборы сильной командой. Каждого кандидата определили сами жители в ходе предварительного голосования. Мы знаем, что доверие людей можно завоевать только реальными делами», — прокомментировал губернатор Игорь Бабушкин.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся осенью 2026 г. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Предвыборную программу «Единая Россия» примет на втором этапе съезда в августе этого года.

Марина Окорокова